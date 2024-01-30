Kızılcık Şerbeti Abdullah kim? Settar Tanrıöğen kaç yaşında, kimdir ve nereli?

Settar Tanrıöğen, birçok başarılı karakterle hafızalara kazınmış bir oyuncudur. Son dönemde, Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullahkarakteriyle ses getiren Tanrıöğen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sağlık problemleri yaşayan Settar Tanrıöğen'in 2. kez operasyon geçirdiği söylendi. Peki, Kızılcık Şerbeti Abdullah kim? Settar Tanrıöğen kaç yaşında, kimdir ve nereli? Detaylar haberimizde...

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

15 Temmuz 1962 tarihinde Denizli'de doğmuştur. 22 yaşına kadar Denizli'de yaşayan Tanrıöğen 22 yaşından sonra Hacettepe Üniveristesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü okumak için Ankara'ya gitmiştir. Tiyatro'ya Denizli'de başlayan Tanrıöğen mezun olduktan sonra da oyunculuğa devam etmiştir. 1995 yılında 'Bir Demet Tiyatro' dizisiyle hafızalara kazınan Tanrıöğen Saldıray Abi karakterini oynamıştır.

Settar Tanrıöğen

SETTAR TANRIÖĞEN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

1994 Aziz Ahmet - Travesti Kuaför

1994 Bir Aşk Uğruna - Musa

1996 Çiçek Taksi - Cabbar

1997 Bir Demet Tiyatro - Saldıray

1998 İkinci Bahar - Vakkas Resuloğlu

2000 Güneş Yanıkları - Akif

2002 Hizma - Cabbar Ağa

2002 İki Oda Bir Sinan - Ali Cengiz

2003 Alacakaranlık - Feyzo

2003 Hadi Uç Bakalım - Balamir

2005 Ödünç Hayat - Nusret

2006 Karınca Yuvası - Şeref

2007 Ayda - Macit

2008 Gece Gündüz - Kemal

2008 Kolay Gelsin -Settar

2011 Babam Sağolsun -Ali

2012 Sultan - Aziz

2014 Urfalıyım Ezelden - Mehmet Bozoğlu

2015-2017 Baba Candır - Salih Çelik

2019 Kuzgun - Derviş Cevheri

2020 Bir Başkadır - Ali Sadi Hoca

2020 Doğduğun Ev Kaderindir

2022-günümüz Kızılcık Şerbeti - Abdullah Ünal

SETTAR TANRIÖĞEN ÖDÜL ALDI MI?