Kızılcık Şerbeti Abdullah kim? Settar Tanrıöğen kaç yaşında, kimdir ve nereli?
İlk, orta ve lise eğitimini Denizli'de tamamlayan bir birey, üniversite eğitimini de başarıyla tamamladı. Son dönemde, Kızılcık Şerbeti dizisiyle gündeme gelen Settar Tanrıöğen kim? Abdullah karakterini canlandıran Tanrıöğen kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. İşte, Settar Tanrıöğen hakkında merak edilenler!
Settar Tanrıöğen, birçok başarılı karakterle hafızalara kazınmış bir oyuncudur. Son dönemde, Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullahkarakteriyle ses getiren Tanrıöğen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sağlık problemleri yaşayan Settar Tanrıöğen'in 2. kez operasyon geçirdiği söylendi. Peki, Kızılcık Şerbeti Abdullah kim? Settar Tanrıöğen kaç yaşında, kimdir ve nereli? Detaylar haberimizde...
SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?
15 Temmuz 1962 tarihinde Denizli'de doğmuştur. 22 yaşına kadar Denizli'de yaşayan Tanrıöğen 22 yaşından sonra Hacettepe Üniveristesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü okumak için Ankara'ya gitmiştir. Tiyatro'ya Denizli'de başlayan Tanrıöğen mezun olduktan sonra da oyunculuğa devam etmiştir. 1995 yılında 'Bir Demet Tiyatro' dizisiyle hafızalara kazınan Tanrıöğen Saldıray Abi karakterini oynamıştır.
SETTAR TANRIÖĞEN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
- 1994 Aziz Ahmet - Travesti Kuaför
- 1994 Bir Aşk Uğruna - Musa
- 1996 Çiçek Taksi - Cabbar
- 1997 Bir Demet Tiyatro - Saldıray
- 1998 İkinci Bahar - Vakkas Resuloğlu
- 2000 Güneş Yanıkları - Akif
- 2002 Hizma - Cabbar Ağa
- 2002 İki Oda Bir Sinan - Ali Cengiz
- 2003 Alacakaranlık - Feyzo
- 2003 Hadi Uç Bakalım - Balamir
- 2005 Ödünç Hayat - Nusret
- 2006 Karınca Yuvası - Şeref
- 2007 Ayda - Macit
- 2008 Gece Gündüz - Kemal
- 2008 Kolay Gelsin -Settar
- 2011 Babam Sağolsun -Ali
- 2012 Sultan - Aziz
- 2014 Urfalıyım Ezelden - Mehmet Bozoğlu
- 2015-2017 Baba Candır - Salih Çelik
- 2019 Kuzgun - Derviş Cevheri
- 2020 Bir Başkadır - Ali Sadi Hoca
- 2020 Doğduğun Ev Kaderindir
- 2022-günümüz Kızılcık Şerbeti - Abdullah Ünal
SETTAR TANRIÖĞEN ÖDÜL ALDI MI?
- 2009: 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı
- 2010: 43. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı
- 2011: 22. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Gölgeler ve Suretler ve Çoğunluk
- 2014: 21. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yağmur - Kıyamet Çiçeği, Toz Ruhu
- 2015: 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu