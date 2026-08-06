Anıtkabir ziyaretinde yürek yakan detay: Baba ben ölürsem beni buraya gömün

Adıyamanlı Abuzer (65) ve Zeynep Doğan (59) çifti, yıllarca çocuk sahibi olabilmek için mücadele etti. İki kez bebeklerini anne karnında kaybeden çift, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü.

Son çare olarak tüp bebek yöntemine başvuran Doğan çifti, tedavi masraflarını karşılayabilmek için oturdukları evi sattı. Yıllar süren mücadelenin ardından 34 yıl sonra ikiz kızları Tekbir Gül ve Havva Gül dünyaya geldi.

İKİZLERİN EN BÜYÜK HAYALİ ANITKABİR'Dİ

Bugün 8 yaşında olan Tekbir Gül ve Havva Gül, öğretmenlerine en büyük hayallerinin Anıtkabir'i ziyaret etmek olduğunu söyledi. Ailenin maddi imkânlarının yetersiz olması üzerine öğretmenleri, Sevgi Varsa Engel Yok Derneği ile iletişime geçti.

Dernek, aileyi Ankara'ya götürerek çocukların hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tekbir Gül ve Havva Gül, anne ve babalarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

"KIZIM ANITKABİR'DE 1 SAAT AĞLADI"

Baba Abuzer Doğan, ziyaret sırasında yaşanan duygu dolu anları anlattı. Kızlarından birinin Anıtkabir'de yaklaşık bir saat boyunca gözyaşı döktüğünü belirten Doğan, yaşadıkları anı şu sözlerle anlattı:

"Kızım Anıtkabir'de 1 saat ağladı. Bana, 'Baba ben ölürsem beni buraya gömün' dedi. Allah milletimizden razı olsun. Doktorlardan, tıptan geri kalmayın. Doğru yoldan şaşmayın."

"KIZLARIM DOĞDUĞU GÜN BABAMI KAYBETTİM"

Doğan, ikiz kızlarının dünyaya geldiği gün hayatının hem en mutlu hem de en acı gününü yaşadığını da anlattı.

Bebeklerinin doğum haberini babasıyla paylaştıktan kısa süre sonra babasının hayatını kaybettiğini öğrenen Doğan, hastanede yaşadığı duygusal anları unutamadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı