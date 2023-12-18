Üye Girişi
Haberler

Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni

Güncelleme:
Abone Ol

Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar bugün 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 1. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 35. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi 1. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Kızıl Goncalar 1. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

Kızıl Goncalar DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

Kızıl Goncalar KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni

Kızıl Goncalar YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Faniler" isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul'a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim'in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.

Adli bir vaka sonucu, tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd'le (Mert Yazıcıoğlu), seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent'in (Özcan Deniz) yolu kesişir. Mecburi hizmet yıllarından Faniler'i tanıyan Levent, bir yandan Cüneyd'e yardım edebilmek tarikatın tutucu bakış açısıyla mücadele edecek, diğer yandan özel hayatının çalkantılarıyla boğuşacaktır.

Levent ve Meryem'in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirecek kudrettedir.tını değiştirecek kudrettedir.

OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Kızıl Goncalar Televizyon Dizi Gündem Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara neden yok? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Aralık Pazartesi KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar artık Cuma günü değil mi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 18 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title