Kızıl Goncalar CANLI izle! 30 Eylül 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 20 bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl Goncalar 20. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

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KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vahid'in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid'in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent'in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid'i Zeynep'le tehdit ettiği Meryem'i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.

Bu sırada herkesin ihtiyaç duyduğu Cüneyd ise gerçeklikle bağını koparmak üzere bir haldeyken kayıplara karışmıştır. Bütün umutlar yitirilmeden önce, Cüneyd'in kendine gelip Zeynep için savaşması gerekir. Ancak bu kez en büyük düşmanı dışarıda değil, zihninin içindedir.Zeynep ise makus kaderiyle karşı karşıya kalırken Levent'in tüm zafer çabaları Beste ve Meryem'e doğru hızla yaklaşan bir felaket ile sınanacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyd'in babası Vahit'in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste'ye belli etmeyen Mira, Naim'in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit'ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit'in Cüneyd'in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

Meryem, Birgül ve Zeynep'in kızları okutma çabası Cüneyd'in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd'in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur. Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire'den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır. Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent'e rağmen harekete geçen Beste'nin son hamlesi Mira'yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yakındır. Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…

OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.