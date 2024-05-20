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Kızıl Goncalar canlı izle! 20 Mayıs 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 19. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

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Kızıl Goncalar 17. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 19. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 19. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

Kızıl Goncalar KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep'in Naim'in yanına dönme kararıyla şaşkına dönen Levent ve Meryem, bu kararın ardındaki sırrın peşine düşer. Ancak kızının yanında olmak isteyen Meryem, sındırı atıp çıktığı dergahta hiç de hoş karşılanmayacaktır. Öte yandan Hasna ve Müyesser'in Birgül'ü yakalamasıyla, posta oturmak için son bir kez Cüneyd'i yenmek zorunda olan Sadi'nin elinde büyük bir koz geçmiştir. Bu yolda Naim de onun yanında sıralanacaktır. Levent, Beste ve gerçeğin tamamından habersiz olan Meryem ise Naim'in, Mira'yı Zeynep'e karşı kullanmasına engel olmak için Mira'yı derhal yurtdışına göndermeye karar verir.

Cüneyd'in post için vereceği sınav kadar büyük bir diğer sınav da Zeynep'le ilgilidir. Meryem'in Zeynep'in kurtuluşu için Cüneyd'den mühim bir arzusu olacaktır. Ancak Cüneyd'in başında bilmediği bir bela daha vardır. Planları sekteye uğrayan ve ailesinin intikamını almaya yemin etmiş Affan, Levent'in Gülayşe'yle ilgili sırra adım adım yaklaşmasıyla köşeye sıkışan Sadi'yi ikna ederek Cüneyd'i sonsuza dek durduracak bir günaha kalkışır. Şimdi Meryem, Levent ve Cüneyd çok geç olmadan, hem Naim'in Zeynep'le ilgili karanlık planını hem de Affan'ı durdurmak zorundadır. Ancak Naim'in pes etmeye niyeti yoktur. Cüneyd ise tüm bu savaşların sonunda en büyük korkusuyla, annesinin ölümüne dair hatırasıyla yüzleşecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, geçici olarak Levent'lere teslim edilirken öfkeli Naim kızını geri almanın yollarını aramaya başlar ancak hıncını da Meryem'den çıkarmayı ihmal etmez. Öte yandan Zeynep'le konuştuktan sonra amcasına biat etmemeye karar veren Cüneyd ya üç fasıldan oluşan mücadeleyi kazanmak ya da hücreye cezasına razı gelmek zorundadır lakin Zeynep'in başına gelen bir felaket onu hayati bir tercih yapmaya zorlar.

Levent ve Meryem ise Gülayşe'nin ölümünde ucu dergaha uzanan önemli bir ipucuna daha ulaşır. Bir şüphenin peşine düşen yakalayan yalnız onlar değildir; Arif de Affan'ın sırrını açığa çıkarmaya karar vermiştir. Sadi Hüdayi, Hasna, Müyesser ve Affan ise vakt-ı muarazadan galip çıkmak için bir plan yaparlar.

Zeynep, Meryem ve Birgül'ün kızları okutma macerası büyük bir darbe alırken Zeynep mahkemede hangi evde yaşayacağına dair kararını açıklamak üzeredir. Ancak Alkanlı ailesini Mira üzerinden köşeye sıkıştıran Naim'in pes etmeye niyeti yoktur.

OYUNCULAR

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Kızıl Goncalar DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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