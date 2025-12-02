Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
İzmir'de bir kız yurdunda öğrenciler, yılan ve fare görüldüğünü, yemeklerde küf ve sinek çıktığını iddia ederek acil denetim talep etti.
İzmir'de bir kız yurdunda yaşanan hijyen sorunlarına ilişkin şikayetler artarak devam ediyor. Öğrenciler, yurtta yılan, çiyan ve fare görüldüğünü öne sürerken; yemeklerde ise küflü patates, sinekli peynir ve bozuk gıdalar verildiğini iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tepkiler büyürken, öğrenciler yurdun acilen denetlenmesini istiyor.
İşte paylaşılan fotoğraflardan bazıları;
