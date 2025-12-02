Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

İzmir'de bir kız yurdunda yaşanan hijyen sorunlarına ilişkin şikayetler artarak devam ediyor. Öğrenciler, yurtta yılan, çiyan ve fare görüldüğünü öne sürerken; yemeklerde ise küflü patates, sinekli peynir ve bozuk gıdalar verildiğini iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tepkiler büyürken, öğrenciler yurdun acilen denetlenmesini istiyor.

İşte paylaşılan fotoğraflardan bazıları;