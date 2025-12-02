Haberler

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Güncelleme:
İzmir'de bir kız yurdunda öğrenciler, yılan ve fare görüldüğünü, yemeklerde küf ve sinek çıktığını iddia ederek acil denetim talep etti.

İzmir'de bir kız yurdunda yaşanan hijyen sorunlarına ilişkin şikayetler artarak devam ediyor. Öğrenciler, yurtta yılan, çiyan ve fare görüldüğünü öne sürerken; yemeklerde ise küflü patates, sinekli peynir ve bozuk gıdalar verildiğini iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tepkiler büyürken, öğrenciler yurdun acilen denetlenmesini istiyor.

İşte paylaşılan fotoğraflardan bazıları;

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

500

Yorumlar (2)

Remzi YILMAZ:

izmir artık günlük olaylarda adanayı sollamaya başladı ha gayret

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
Yanıtla
Esranur:

amazon yağmur ormanları gruptan ayrıldı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Yanıtla
