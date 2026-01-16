Haberler

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Konya'da bir kişi, tartıştığı kız kardeşi ve annesini tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan anne ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Konya'da bir kişi, tartıştığı kız kardeşini tabancayla öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

ÖNCE KIZ KARDEŞİ İLE ANNESİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

Olay, saat 21.45 sıralarında Selçuklu ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir sitede yaşanan olayda henüz isimleri öğrenilemeyen bir kişi, evde bulunan kız kardeşi ile tartıştı. Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürüdüğü öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
