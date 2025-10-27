Saatlerin geri alınması konusu, sonbaharın gelmesiyle birlikte yeniden gündeme geliyor. Türkiye'de kış saati uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağı, vatandaşlar ve kurumlar tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler 1 saat geri alındı mı, saatler değişti mi?

TÜRKİYE'DE SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

2025 yılında Türkiye'de saatler geri alınmayacak. Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilerek saatler 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan gece saat 03.00'te bir saat geri alındı. Ancak Türkiye, 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçtiği için bu uygulamayı yapmıyor. Yani Türkiye'de saatler yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde kalacak.

TÜRKİYE'DE SAATLER NEDEN 1 SAAT GERİ ALINMIYOR?

Türkiye, 2016 yılında yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirdi ve kış saati uygulamasını kaldırdı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile "gün ışığından daha fazla yararlanmak" amacıyla tüm yurtta yıl boyu yaz saati uygulaması (GMT+3) devam ediyor. Bu nedenle Türkiye'de saatler geri alınmıyor ve kış saati uygulanmıyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Norveç, İsviçre ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 70 ülke kış saati uygulaması yapıyor. Avrupa'da saatler kış saatine geçerken Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile fark ise 3'e yükseliyor.

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI VAR MI?

Türkiye'de kış saati uygulaması yok. Ülke, 2016'dan beri kalıcı yaz saati uygulamasını kullanıyor ve yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde kalıyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI YENİDEN GELİR Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçmiş açıklamalarında yaz saati uygulamasında değişiklik düşünmediklerini belirtmişti. Ancak illerin mesai ve okul saatleri ile ilgili düzenleme yapabilme yetkisi bulunuyor. Genel olarak kış saati uygulamasının yeniden gelmesi öngörülmüyor.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. 21 Aralık sonrasında günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, yaz saati uygulamasının tersine, saatlerin bir saat geri alınması ile gündüz ışığından daha fazla faydalanmayı amaçlayan sistemdir. Avrupa ve bazı ülkelerde enerji tasarrufu ve gün ışığından maksimum yararlanmak için uygulanır. Türkiye'de ise 2016'dan beri kış saati uygulanmamaktadır.