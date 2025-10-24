Haberler

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? (2025-2026) Kışlık lastik ne zaman takılır, kar lastiği zorunlu mu?

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? (2025-2026) Kışlık lastik ne zaman takılır, kar lastiği zorunlu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılında kış lastiği kullanımıyla ilgili zorunluluk ne zaman devreye girecek? Soğuk hava mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, kış lastiklerinin hangi tarihten itibaren takılması gerektiği ve hangi araçları kapsadığı merak ediliyor. Kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler araştırılıyor. Peki, Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

2025 yılında kış lastiği kullanma zamanı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Kış lastiği zorunluluğunun başlangıç tarihi ve kapsamı sıkça sorgulanan konular arasında bulunuyor. "2025'te kış lastiği ne zaman takılmalı?" ve "Kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor?" gibi soruların yanıtları haberimizin detaylarında yer alıyor.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Türkiye'de kış lastiği kullanımı 1 Aralık'tan 1 Nisan'a kadar zorunludur. Bu dönemde araçların, soğuk, yağışlı ve karlı hava koşullarında güvenli bir şekilde seyretmesi için kış lastiklerinin takılması gerekmektedir. Özellikle ticari araçlar için uygulanan bu zorunluluk, sürücülerin kış aylarında yol güvenliğini sağlaması açısından büyük önem taşır.

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? (2025-2026) Kışlık lastik ne zaman takılır, kar lastiği zorunlu mu?

LASTİKLERDE ZORUNLU ŞARTLAR

Kış lastiklerinin diş derinliği en az 1,6 mm olmalıdır ve lastik üzerinde mutlaka M+S (Çamur ve Kar) işareti bulunmalıdır. Diş derinliği, buzlu ve karlı zeminlerde çekiş gücünü artırarak güvenli yol tutuşu sağlar.

Ayrıca lastiklerin uygun hava basıncına sahip olması da sürüş güvenliği için kritik öneme sahiptir. Bölgesel farklılıklar olsa da, genel olarak minimum 1,6 mm diş derinliği aranır.

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? (2025-2026) Kışlık lastik ne zaman takılır, kar lastiği zorunlu mu?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Kış lastiği kullanımı özellikle ticari araçları kapsamaktadır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingillerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Ayrıca kamyonet, minibüs ve otomobillerde tüm lastiklerin kış lastiği ile donatılması gerekir.

Seyir sırasında lastik değiştirmek durumunda kalan araçların yerine takılan lastiklerin de kış lastiği olması gerekir. Bu zorunluluk, hava sıcaklığı 7°C'nin altına düştüğünde ve zorlu yol koşullarında güvenli sürüşü sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.