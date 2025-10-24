Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? (2025-2026) Kışlık lastik ne zaman takılır, kar lastiği zorunlu mu?

2025 yılında kış lastiği kullanma zamanı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Kış lastiği zorunluluğunun başlangıç tarihi ve kapsamı sıkça sorgulanan konular arasında bulunuyor. "2025'te kış lastiği ne zaman takılmalı?" ve "Kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor?" gibi soruların yanıtları haberimizin detaylarında yer alıyor.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Türkiye'de kış lastiği kullanımı 1 Aralık'tan 1 Nisan'a kadar zorunludur. Bu dönemde araçların, soğuk, yağışlı ve karlı hava koşullarında güvenli bir şekilde seyretmesi için kış lastiklerinin takılması gerekmektedir. Özellikle ticari araçlar için uygulanan bu zorunluluk, sürücülerin kış aylarında yol güvenliğini sağlaması açısından büyük önem taşır.

LASTİKLERDE ZORUNLU ŞARTLAR

Kış lastiklerinin diş derinliği en az 1,6 mm olmalıdır ve lastik üzerinde mutlaka M+S (Çamur ve Kar) işareti bulunmalıdır. Diş derinliği, buzlu ve karlı zeminlerde çekiş gücünü artırarak güvenli yol tutuşu sağlar.

Ayrıca lastiklerin uygun hava basıncına sahip olması da sürüş güvenliği için kritik öneme sahiptir. Bölgesel farklılıklar olsa da, genel olarak minimum 1,6 mm diş derinliği aranır.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Kış lastiği kullanımı özellikle ticari araçları kapsamaktadır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingillerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Ayrıca kamyonet, minibüs ve otomobillerde tüm lastiklerin kış lastiği ile donatılması gerekir.

Seyir sırasında lastik değiştirmek durumunda kalan araçların yerine takılan lastiklerin de kış lastiği olması gerekir. Bu zorunluluk, hava sıcaklığı 7°C'nin altına düştüğünde ve zorlu yol koşullarında güvenli sürüşü sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.