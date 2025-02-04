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Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

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Antalya Kepez'de 30 yıldır oturdukları evden icra yoluyla tahliye edilerek sokağa atılan yaşlı çift, geceyi buz gibi havada battaniye ve yorganın altında geçiriyor. Gözyaşları içinde yetkililere seslenerek yardım isteyen çift, "Geceleri burada donuyoruz" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Gaziler Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Çelik ve eşi Fatma Çelik, 30 yıldır oturdukları evden icra yoluyla tahliye edildi. Eşyalarıyla birlikte sokağa atılan ve geceyi açık havada geçirmek zorunda kalan yaşlı çiftin yardım çağrısı yürek burktu.

"GECELERİ BURADA DONUYORUM"

Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün'ün haberine göre; eşyalarını yere sererek, battaniyelere sarılıp, soğuk havada hayatta kalmaya çalışan Fatma Çelik, gözyaşları içinde yetkililere seslenerek "Geceleri burada donuyorum. Gidecek yerimiz yok. Devletimiz bize sahip çıksın. Bize bakacak kimse yok mu? 2 gündür soğukta, eşyalarımızla dışarıda kalıyoruz. Oturduğumuz evin kapısına kilit vurdular" diyerek yardım talebinde bulundu.

Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

"NEREYE GİDERİZ BİLMİYORUM"

Eşi Mehmet Çelik ise kooperatif ile aralarında süren dava sonucunda evlerinden icra yoluyla çıkarıldıklarını belirterek yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Çelik, "Bizi zorla tahliye ettiler, eşyalarımızı sokağa attılar. Bize bu soğukta ne yapacağımızı soran olmadı. İhtarnameden haberim bile yoktu. Şimdi bu soğukta ne yeriz ne içeriz, nereye gideriz bilmiyoruz" diyerek hayırseverlerden yardım istedi.

Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz
Kaynak: Haberler.com / Antalya
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