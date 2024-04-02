Kırklareli CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu sonuçlara itiraz etti mi? merak ediliyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde itiraz süreci başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak. Peki, Kırklareli CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu sonuçlara itiraz etti mi?

CHP'Lİ MEHMET SİYAM KESİMOĞLU SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ Mİ?

Kırklareli'de de seçimi kazanan MHP'li Derya Bulut ile rakibi Mehmet Siyam Kesimoğlu arasındaki fark yüzde 1'den az. 403 oy farkla seçimi kaybeden CHP'li Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirtti. İtiraz edeceklerini söyledi.

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 7 Mart 1960'ta Kırklareli Vize'de, Nevzat ve Melahat Kesimoğlu ailesinin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Mesleği idarecilik olan Kesimoğlu;1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Turizm Bakanlığı'nda İrfan Gürpınar'ın Bakan Müşaviri olarak görev yaptı. Özel sektörde genel koordinatör (CEO) olarak görev yapan Kesimoğlu, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak görev üstlendi.

22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye-Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan seçimde yeniden Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanlık ettiği MYK toplantısında, Kırklareli Belediye Başkanı Adayı olması yönünde teklif aldı. Parti meclisinin de bu teklifi onamasının ardından Kesimoğlu, 30 Mart'ta yapılan seçimde Kırklareli Belediye Başkanı oldu. Kesimoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Mehmet Selim Kesimoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan olan yerel seçimlerde Bağımsız Kırklareli Belediye Başkan Adayı oldu.

Kesimoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı olmuştur.