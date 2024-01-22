Kırgızistan'ın tarihi, çeşitli kültürleri ve imparatorlukları kapsar. Kırgızistan, oldukça dağlık arazisiyle coğrafi olarak izole olmasına rağmen, diğer ticari yolların yanı sıra İpek Yolu'nun bir parçası olarak birçok büyük medeniyetin kavşağında yer almıştır. Bir dizi kabile ve klanın yaşadığı Kırgızistan, periyodik olarak daha büyük bir hakimiyet altına girdi. Atalarının izini süren göçebe Türkler ilk olarak Kırgız Kağanlığı'nı 13. yüzyılda kurulmuş daha sonra Kırgızistan Moğol İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. Peki, Kırgızistan vize istiyor mu, Kırgızistan giriş serbest mi?

KIRGIZİSTAN HAKKINDA

Kırgızistan'ın tarihi, çeşitli kültürleri ve imparatorlukları kapsar. Kırgızistan, oldukça dağlık arazisiyle coğrafi olarak izole olmasına rağmen, diğer ticari yolların yanı sıra İpek Yolu'nun bir parçası olarak birçok büyük medeniyetin kavşağında yer almıştır. Bir dizi kabile ve klanın yaşadığı Kırgızistan, periyodik olarak daha büyük bir hakimiyet altına girdi. Atalarının izini süren göçebe Türkler ilk olarak Kırgız Kağanlığı'nı 13. yüzyılda kurulmuş daha sonra Kırgızistan Moğol İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. Moğollardan bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra Çungar Hanlığı tarafından işgal edilmiştir. Çungarların düşüşünden sonra Kırgızlar ve Kıpçaklar Hokand Hanlığı'nın ayrılmaz bir parçası olmuştur. 1876'da Kırgızistan, Rusya İmparatorluğu'nun bir parçası oldu ve 1936'da Sovyetler Birliği'nin kurucu cumhuriyeti olmak için Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Mihail Gorbaçov'un SSCB'deki demokratik reformlarının ardından 1990 yılında bağımsızlık yanlısı aday Askar Akayev cumhurbaşkanı seçildi. 31 Ağustos 1991'de Kırgızistan, Moskova'dan bağımsızlığını ilan etti ve demokratik bir hükûmet kuruldu. Kırgızistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bir ulus devlet olarak egemenliğine kavuştu.

KIRGIZİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından "Yabancı Ülke Vatandaşlarının Kırgız Cumhuriyeti Topraklarında Bulunmalarına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe girdiği duyurulmuştur.

Bahsekonu duyuruda, vize muafiyetinden faydalanarak Kırgızistan'da bulunan yabancı ülke vatandaşlarının vizesiz bulunma sürelerini Kırgız Cumhuriyeti hudutlarından üçüncü bir ülkeye giriş-çıkış yaparak uzatmalarını ifade eden ve "visa-run" olarak tabir edilen uygulamanın Kırgızistan'da 180 gün içinde 90 gün vizesiz bulunma kuralının yürürlüğe girmesiyle kısıtlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti umuma mahsus (bordo), hizmet (gri), hususi (yeşil) ve diplomatik (siyah) pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Kırgız Cumhuriyeti'nde vize muafiyetine tabi olacaklardır.

Örneğin, 90 günlük vize muafiyetinden yararlanarak Kırgızistan'ı ziyaret eden bir vatandaşımızın azami 90 gün kesintisiz Kırgızistan'da bulunması halinde izleyen 90 gün Kırgızistan'a tekrar vizesiz giriş yapması mümkün olmayacaktır.

Ayrıca, yabancı ülke vatandaşları için Kırgızistan'da yasal olarak bulunma süresinin ne kadar aşıldığına bağlı olarak Kırgız Cumhuriyeti'nden çıkış vizesi ücretleri orantılı şekilde artırılmıştır.

Çıkış vizesi ücreti Kırgızistan'da yasal olarak bulunma süresinin;

-3 aya kadar bir süreyle aşılması halinde 8.800 (sekizbinsekizyüz) Kırgız Somu,

-3 aydan 6 aya kadar bir süreyle aşılması halinde 13.200 (onüçbinikiyüz) Kırgız Somu,

-6 aydan 1 yıla kadar bir süreyle aşılması halinde 17.600 (onyedibinaltıyüz) Kırgız Somu,

-1 yıldan daha uzun bir süreyle aşılması halinde 22.000 (yirmiikibin) Kırgız Somu olarak tahsil edilecektir.

Yukarıda kayıtlı hususlara ilişkin olabilecek sorular için Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk Departmanı'na ait +996 312 66 30 70 ve +996 703 42 88 65 numaralı telefonlara müracaat edilebileceği duyurulmuştur.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.