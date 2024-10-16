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Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir?

Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir?
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Son dakika Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı çıktı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çıkan zorla getirme kararının nedeni belli oldu. Peki, Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni, gerekçesi nedir?

Kemal Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı! Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çıkan zorla getirme kararının nedeni belli oldu. Peki, Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni, gerekçesi nedir? Detaylar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU ZORLA GETİRME KARARI NEDİR?

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, avukatlarının itirazına rağmen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' karar verdi. Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir?

Bugün yapılan duruşmada, Mustafa Doğan İnal'ın avukatı, eski CHP lideri KemalKılıçdaroğlu'na yönelik şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, mahkemeden Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi yerinde bularak sanığın zorla getirilmesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yetkilendirmesiyle duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik, "Müvekkilimizin ikametgahı Ankara'dadır, talimatların buraya gönderilmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Barış Yarkadaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın şikayeti üzerine açılan davada ilginç bir gelişme yaşandı. Avukat İnal'ın 'hakaret' iddiasıyla açtığı davanın duruşmasında, İnal'ın avukatı, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yetkilendirmesi ile duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik ise 'Müvekkilimizin ikametgahı Ankara'dır. Talimatları Ankara'ya yazın' talebinde bulundu. Avukat Mustafa Doğan İnal'ın avukatı Furkan Keskin, mahkemeden 'Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesi'ni talep etti. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi yerinde bularak 'Sanığın zorla getirilmesi'ne karar verdi" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin duruşma tarihi olarak da 18 Şubat 2025 tarihini belirlediğini belirten Yarkadaş, "Buna göre Kılıçdaroğlu duruşmaya gelmediği takdirde 'zorla getirme' kararı uygulanacak. Bu, Kılıçdaroğlu'nun polis marifetiyle duruşmaya getirileceği anlamına geliyor" dedi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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