Fenomen, DJ ve sosyal medya yıldızı olarak tanınan Kerimcan Durmaz, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip. Tarzıyla ve cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz'ın hayatı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça merak ediliyor. Peki, Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994 tarihinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarını Balıkesir'de geçiren Kerimcan, daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseyi burada tamamladıktan sonra kariyerini şekillendirmek için farklı alanlara yöneldi.

Kerimcan Durmaz, kariyerine sosyal medya paylaşımlarıyla başladı. Özellikle Vine uygulamasında çektiği eğlenceli videolarla dikkat çeken Kerimcan, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Bu popülerlik, onun Instagram ve Snapchat gibi platformlarda da öne çıkmasını sağladı.

Sosyal medya başarısını DJ'lik kariyeriyle birleştiren Kerimcan Durmaz, birçok gece kulübünde sahne aldı. Renkli sahne şovları ve enerjik performanslarıyla kısa sürede müzik dünyasında da tanınan bir isim haline geldi. DJ'lik kariyerinin yanı sıra, televizyon projelerinde de yer aldı.

Kerimcan Durmaz, 2016 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" programında jüri üyeliği yaparak televizyon dünyasına adım attı. Programdaki renkli yorumları ve eğlenceli tavırlarıyla daha da popüler hale geldi. Ardından birçok konser ve etkinlikte sahne aldı.

Cesur tarzı, özgün kişiliği ve güçlü duruşuyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, aynı zamanda "Peşimde" adlı şarkısıyla müzik dünyasında da kendini gösterdi. Bu şarkı, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak Durmaz'ın müzik kariyerinde önemli bir başarı elde etmesine yardımcı oldu.