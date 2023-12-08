Üye Girişi
Haberler

Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür gelince davadan çekildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'ni arayan bir kadının kendini Başak Demirtaş olarak tanıttığı, evlatları ile birlikte trafik kazası geçirdiklerini söylemesi üzerine açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Yalan konuşan Ş.P. yargılandığı davada özür beyanı sununca Demirtaş ailesi davadan feragat etti.

Erzurum'da yaşayan Ş.P. isimli bir kadın, 31 Ekim 2022'de Edirne F Tipi Cezaevi'ni arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olarak tanıtıp kızıyla birlikte trafik kazası geçirdiklerini söylemişti. Yalanının ortaya çıkmasının ardından hakkında dava açılan Ş.P. aileden özür diledi. Bunun üzerine Demirtaş ailesi davadan çekildi.

KENDİNİ BAŞAK DEMİRTAŞ OLARAK TANITIP YALAN SÖYLEDİ

2022'de Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevini arayan ve kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadın, cezaevine görüşe giderken Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Yetkililerden kazada ölü olmadığını, büyük kızlarının ağır yaralı olduğunu, bu yüzden görüşe gelemeyeceklerini Selahattin Demirtaş'a bildirmelerini istedi. Cezaevi yetkilileri de kadının söylediklerini Selahattin Demirtaş'a aktardı.

Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi

Bunun üzerine Demirtaş'a telefonla acil görüşme hakkı tanınarak ailesiyle konuşmasına izin verildi. Başak Demirtaş'a ulaşamayan Selahattin Demirtaş, annesini aradı. Konuyla ilgili bilgileri olmayan Demirtaş'ın annesi ve kardeşleri de büyük bir panikle Başak Demirtaş'a ve diğer aile üyelerine ulaşmaya çalıştı. Başak Demirtaş'a ulaşılmasıyla aileye büyük panik yaşatan olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Cezaevini arayan kişinin Başak Demirtaş olmadığı Selahattin Demirtaş'a iletildi.

ÖZÜR DİLEYİNCE DAVADAN ÇEKİLDİLER

Olaydan sonra cezaevi yönetimi ve Demirtaş'ın avukatları, arayan kişinin tespiti için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 56 yaşındaki Ş.P.'nin yargılanmasına başlanırken yeni bir gelişme daha yaşandı. Medyascope'un haberine göre Ş.P., yargılandığı davada özür beyanı sununca Demirtaş ailesi davadan feragat etti.

Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Hukuk

Selahattin Demirtaş Başak Demirtaş Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title