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Kayseri'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Kayseri'de ne oldu?

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Kayseri'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Kayseri'de ne oldu? Kayseri'de, yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine çıkan olayların ardından oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Kayseri'nin Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın kendisi gibi Suriyeli olan 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği bilgisi şehri yangın yerine çevirdi. Olayın ardından toplanan kalabalık gruplar çok sayıda iş yeri, ev ve aracı ateşe verirken olaylar Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve emniyet mensuplarının araya girmesiyle sona erdi.

KAYSERİ'DE NE OLDU?

Danişmentgazi Mahallesi'nde, iddialara göre, yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.

Kayseri'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Kayseri'de ne oldu?

Kayseri'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Kayseri'de ne oldu?

Kayseri'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Kayseri'de ne oldu?

Kayseri'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Kayseri'de ne oldu?

Kayseri'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Kayseri'de ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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