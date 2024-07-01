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Kayseri'de ne oluyor? Kayseri'deki tecavüz olayı ne?

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Kayseri'de yaşanan tecavüz olayıyla ilgili detaylar ve son gelişmeler merak ediliyor. Kayseri Valiliği, bir çocuğa tacizde bulunan yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıkladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığa müdahale ediyor. Peki, Kayseri'de ne oluyor? Kayseri'deki tecavüz olayı ne?

KAYSERİ'DE NE OLUYOR?

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin kalabalığı dağıtmak için müdahalesi sürüyor.

Kayseri'de ne oluyor? Kayseri'deki tecavüz olayı ne?

KAYSERİ'DEKİ TECAVÜZ OLAYI NE?

Kayseri Valiliği, bir çocuğa tacizde bulunan yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıkladı.

Kayseri'de ne oluyor? Kayseri'deki tecavüz olayı ne?

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı. Çocuğun koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" denildi.

Kayseri'de ne oluyor? Kayseri'deki tecavüz olayı ne?

Kayseri'de ne oluyor? Kayseri'deki tecavüz olayı ne?

Kayseri'de ne oluyor? Kayseri'deki tecavüz olayı ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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