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Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir?

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Kayseri'de eğitim uçağı kazasında ölü veya yaralı var mı? Kayseri'de havalanan bir eğitim uçağı, bilinmeyen bir nedenle düştü. Kayseri'de uçağın düşmesi sonucunda oluşan durum ve olası ölü veya yaralıların varlığı hakkında bilgi araştırılıyor. Düşen uçağın neden düştüğü ve son durum hakkında detaylar henüz netleşmiş değil. Peki, Kayseri uçak kazasında son durum nedir? Ölü veya yarı var mı?

Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı, son durum nedir? Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düşmesinin ardından, uçağın neden düştüğü araştırılıyor. Kayseri'de uçak düşmesinde son durum nedir ve ölü, yarı var mı gündeme geliyor. Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir?

KAYSERİ UÇAK KAZASINDA SON DURUM NEDİR?

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde uçakta bulunan 2 pilotun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var? Son durum nedir?

KAYSERİ UÇAK KAZASINDA ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Eğitim uçağının düşme sebebi araştırılırken uçağı kullanan 2 pilotun şehit olduğu duyuruldu.

Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır"

Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir?

KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. Eğitim uçağının düşme sebebi araştırılıyor.

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