Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK tarafından erişim engeli getirildi. Instagram katalog suçları ifadesi, sosyal medya platformu Instagram'da işlenen belirli suçları tanımlamak için kullanılır. Genellikle dolandırıcılık, tehdit, şantaj, kişisel verilerin izinsiz paylaşımı, cinsel içerikli paylaşımlar ve diğer yasa dışı faaliyetler gibi suçları içerir. Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek? Detaylar haberimizdedir...

KATALOG SUÇLAR NELER?

Katalog suçlar, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) belirli bir listeye dahil edilen ve genel olarak ağır cezalar gerektiren suçlardır. Bu suçlar, suçu işleyen kişi hakkında belirli cezaların uygulanmasını zorunlu kılan ve birçok hukuki işlemde dikkate alınan suçlar olarak bilinir. Katalog suçlar, genellikle tutuklama, arama, el koyma ve iletişimin denetlenmesi gibi koruma tedbirlerinin uygulanmasını gerektiren suçlardır.

Kasten Öldürme

İntihara Yönlendirme

Göçmen Kaçakçılığı

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi

Çocukların Cinsel İstismarı

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

Düşmanla İşbirliği Yapmak

Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini

İşkence

Müstehcenlik

Fuhuş

Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma

Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

Yağma ve Nitelikli Yağma

Soykırım Suçu

Devlete Karşı Savaşa Tahrik

İnsan Ticareti Suçu

Nitelikli Yaralama

Ağırlaşmış Yaralama

Ağırlaşmış İşkence Suçu

Hırsızlık

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

INSTAGRAM KATALOG SUÇLARI NE DEMEK?