Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek?
Instagram katalog suçları ne demek? Instagram üzerinde gerçekleştirilen katalog suçları ve bu suçların cezaları hakkında bilgi verildi. Katalog suçlarının neler olduğu ve bu suçlara karşı alınacak yasal yaptırımlar detaylıca açıklandı. Katalog suçlar, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) belirli bir listeye dahil edilen ve genel olarak ağır cezalar gerektiren suçlardır. Peki, Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek?
Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK tarafından erişim engeli getirildi. Instagram katalog suçları ifadesi, sosyal medya platformu Instagram'da işlenen belirli suçları tanımlamak için kullanılır. Genellikle dolandırıcılık, tehdit, şantaj, kişisel verilerin izinsiz paylaşımı, cinsel içerikli paylaşımlar ve diğer yasa dışı faaliyetler gibi suçları içerir. Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek? Detaylar haberimizdedir...
KATALOG SUÇLAR NELER?
Katalog suçlar, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) belirli bir listeye dahil edilen ve genel olarak ağır cezalar gerektiren suçlardır. Bu suçlar, suçu işleyen kişi hakkında belirli cezaların uygulanmasını zorunlu kılan ve birçok hukuki işlemde dikkate alınan suçlar olarak bilinir. Katalog suçlar, genellikle tutuklama, arama, el koyma ve iletişimin denetlenmesi gibi koruma tedbirlerinin uygulanmasını gerektiren suçlardır.
- Kasten Öldürme
- İntihara Yönlendirme
- Göçmen Kaçakçılığı
- İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
- Çocukların Cinsel İstismarı
- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
- Düşmanla İşbirliği Yapmak
- Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
- Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
- İşkence
- Müstehcenlik
- Fuhuş
- Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
- Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
- Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
- Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
- Yağma ve Nitelikli Yağma
- Soykırım Suçu
- Devlete Karşı Savaşa Tahrik
- İnsan Ticareti Suçu
- Nitelikli Yaralama
- Ağırlaşmış Yaralama
- Ağırlaşmış İşkence Suçu
- Hırsızlık
- Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
INSTAGRAM KATALOG SUÇLARI NE DEMEK?
- Yanıltıcı reklamlar veya sahte ürün satışı.
- Bir kişiyi tehdit ederek para sızdırma veya istenilen davranışı yaptırma.
- Bir kişinin izni olmadan kişisel fotoğraflarını veya bilgilerini paylaşma.