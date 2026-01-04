Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı

Adana'da kaskla apartmana giren şüpheli asansöre idrarını yapıp, damdaki kuşları çaldı.

ÖNCE ASANSÖRE İDRARINI YAPTI

Olay, 1 Ocak'ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı.

SONRA DAMDAKİ KUŞLARI ÇALDI

Ardından binanın damına çıkan şüpheli, bir vatandaşın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşananlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.