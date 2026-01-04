Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Adana'da başında kaskla bir apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli, asansörde idrarını yaptıktan sonra binanın damında hobi amaçlı beslenen kuşları çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
- Adana'nın Sarıçam ilçesinde 1 Ocak'ta bir apartmanda kasklı şüpheli asansöre idrarını yaptı.
- Şüpheli aynı apartmanın damından bir vatandaşın hobi amaçlı beslediği kuşları çaldı.
- Olay apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'da kaskla apartmana giren şüpheli asansöre idrarını yapıp, damdaki kuşları çaldı.
ÖNCE ASANSÖRE İDRARINI YAPTI
Olay, 1 Ocak'ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı.
SONRA DAMDAKİ KUŞLARI ÇALDI
Ardından binanın damına çıkan şüpheli, bir vatandaşın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşananlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.