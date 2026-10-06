Eurovision'da sürpriz ayrılık! Çekya yarışmadan çekildi

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Eurovision'da sürpriz bir ayrılık kararı geldi. Çekya, 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildi. Ülkenin kamu yayıncısı, yarışmanın büyük ölçekli bir proje olduğuna işaret ederek kararın bütçe düzenlemeleri kapsamında alındığını bildirdi.

ÇEKYA EUROVISION'DAN ÇEKİLDİ

Çekya Televizyonu, ülkenin gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer almayacağını açıkladı. Kararla birlikte Çekya, 15 Mayıs 2027'de Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılacak yarışmaya katılmayacak. Çekilme kararının arkasındaki gerekçeye ilişkin de açıklama yapıldı. Ülkede devam eden bütçe düzenlemelerinin karar üzerinde etkili olduğu belirtildi.

GEREKÇE BÜTÇE DÜZENLEMELERİ

Çekya Televizyonu, Eurovision'un kapsamı geniş ve büyük ölçekli bir proje olduğuna dikkat çekti. Devam eden bütçe düzenlemeleri nedeniyle kaynakların kullanımına ilişkin yeni bir değerlendirme yapan yayıncı, 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldı. Böylece Çekya, gelecek yıl Burgaz'daki Eurovision sahnesinde temsilci bulundurmayacak.

Kaynak: AA