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Eurovision'da sürpriz ayrılık! Çekya yarışmadan çekildi

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Eurovision'da sürpriz ayrılık! Çekya yarışmadan çekildi
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Eurovision Şarkı Yarışması'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çekya, 2027 yılında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek yarışmaya katılmayacağını açıkladı. Çekya Televizyonu, kararın devam eden bütçe düzenlemeleri nedeniyle alındığını duyurdu.

  • Çekya, 15 Mayıs 2027'de Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildi.
  • Çekya Televizyonu, çekilme kararının gerekçesi olarak ülkede devam eden bütçe düzenlemelerini gösterdi.
  • Yayıncı, Eurovision'un kapsamı geniş ve büyük ölçekli bir proje olduğunu belirterek kaynak kullanımına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı.

Eurovision'da sürpriz bir ayrılık kararı geldi. Çekya, 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildi. Ülkenin kamu yayıncısı, yarışmanın büyük ölçekli bir proje olduğuna işaret ederek kararın bütçe düzenlemeleri kapsamında alındığını bildirdi.

ÇEKYA EUROVISION'DAN ÇEKİLDİ

Çekya Televizyonu, ülkenin gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer almayacağını açıkladı. Kararla birlikte Çekya, 15 Mayıs 2027'de Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılacak yarışmaya katılmayacak. Çekilme kararının arkasındaki gerekçeye ilişkin de açıklama yapıldı. Ülkede devam eden bütçe düzenlemelerinin karar üzerinde etkili olduğu belirtildi.

GEREKÇE BÜTÇE DÜZENLEMELERİ

Çekya Televizyonu, Eurovision'un kapsamı geniş ve büyük ölçekli bir proje olduğuna dikkat çekti. Devam eden bütçe düzenlemeleri nedeniyle kaynakların kullanımına ilişkin yeni bir değerlendirme yapan yayıncı, 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldı. Böylece Çekya, gelecek yıl Burgaz'daki Eurovision sahnesinde temsilci bulundurmayacak.

Kaynak: AA
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