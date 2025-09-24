Kasım tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 eğitim öğretim yılı takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimle birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan ara tatil tarihleri de netleşti. Yeni döneme hızlı bir giriş yapan milyonlarca öğrenci, ilk ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, uyum haftası kapsamında 1 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için başladı. Tüm sınıf düzeylerindeki öğrenciler ise 8 Eylül itibarıyla ders başı yaptı. Yeni dönemin yoğun temposuna kısa bir ara vermek isteyen öğrencilerin gözü şimdi Kasım ayında yapılacak ilk ara tatilde.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 yılı Kasım ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir dinlenme süresine kavuşacak. Bu kısa mola, öğrenciler için hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenme fırsatı sunacak; ikinci dönem öncesinde motivasyonlarını artırmalarına katkı sağlayacak.

2025 MEB TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili):

10 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma

Bu tarihler arasında öğrenciler üç haftalık bir dinlenme sürecine girecek.

İkinci Dönem Başlangıcı:

2 Şubat 2026 Pazartesi

Tatilin ardından öğrenciler ikinci döneme bu tarihte başlayacak.

İkinci Dönem Ara Tatili (Bahar Ara Tatili):

16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma

Öğrenciler ikinci dönem ortasında bir haftalık kısa bir ara tatil yapacak.

2026 RESMİ TATİLLER

Ramazan Bayramı Arefe 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar

Kurban Bayramı Arefe 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Yılbaşı 1 Ocak 2026 Perşembe

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2026 Perşembe

İşçi Bayramı 1 Mayıs 2026 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2026 Salı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte okullarda ders zili son kez çalacak ve milyonlarca öğrenci uzun yaz tatiline başlayacak. Yaz tatili süresince öğrenciler hem dinlenme imkânı bulacak hem de ilgi alanlarına yönelerek kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek.

Yoğun geçen bir dönemin ardından öğretmenler ve öğrenciler için tatil, hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenme fırsatı sunacak. Yeni eğitim-öğretim yılı ise geleneksel olarak eylül ayında başlayacak ve okullarda yeniden ders heyecanı yaşanacak.