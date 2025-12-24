Haberler

Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu soruşturmasında firari olan ve tüm mal varlığına el konulan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir parti verdiği Yeniköy'deki yalısı ilk defa görüntülendi. Yalının havuz zemininde kırmızı harflerle Kutsal Kaos ya da İlahi Sirk anlamına gelen "Divine Circus" yazdığı dikkatlerden kaçmazken, aynı yazının yer aldığı iskeleye demirli teknenin de parti organizasyonları için özel tasarlandığı belirlendi.

  • İş insanı Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki kiralık yalısı ilk kez görüntülendi.
  • Yalının havuz zemininde 'Divine Circus' yazısı bulunuyor ve bu terimin partilere verilen isim olduğu belirlendi.
  • Yalının iskelesindeki 'Divine Circus' isimli tekne, parti organizasyonları için özel olarak tasarlanmış bir yapı niteliğinde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun şoförünün itiraflarıyla gündeme gelen Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu partileri düzenlendiği öne sürülmüştü. İddiaya göre söz konusu partilere magazin dünyasından tanınmış isimler de katıldı.

KARANLIK YALI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Tüm mal varlığına el konulan firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir parti verdiği Yeniköy'deki kiralık yalı ilk kez görüntülendi. Sabah Gazetesi'nden Çağrı Oğuz'un haberine göre yalının havuz zemininde kırmızı harflerle yer alan yazının ise uyuşturucu partilerinin şifresi olduğu iddia ediliyor.

Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

PARTİLERE VERİLEN İSİM: DIVINE CIRCUS

Görüntülenen yalının havuzunun zemininde kırmızı harflerle yazılmış 'Divine Circus' yazısı ise dikkat çekti. "Kutsal kaos", "İlahi Sirk" anlamını taşıyan terimin burada düzenlenen partilere verilen isim de olduğu belirlendi.

Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

TEKNELERDEKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Yalının iskelesine demirlenmiş Divine Circus isimli ahşap tahta teknenin standart bir deniz aracı olmadığı, parti organizasyonları için özel olarak tasarlanmış bir yapı niteliğinde olduğu belirlendi. Teknenin içerisinde koltuk bulunmadığı, bunların bilinçli şekilde söküldüğü; ses sistemlerinin ise özel kurulum olduğu öğrenildi.

Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

TÜM PAYLAŞIMLAR SİLİNDİ

2018'den bu yana yalıda düzenlenen partilere dair birçok ünlünün yaptığı paylaşımların silindiği, 'Divine Circus' etiketli içeriklerin kaldırıldığı ve aynı adlı hesabın gizliye alındığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmanda hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Sabah Gazetesi - Çağrı Oğuz

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıATİL LA:

öperler hacıı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak