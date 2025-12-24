Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun şoförünün itiraflarıyla gündeme gelen Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu partileri düzenlendiği öne sürülmüştü. İddiaya göre söz konusu partilere magazin dünyasından tanınmış isimler de katıldı.

KARANLIK YALI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Tüm mal varlığına el konulan firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir parti verdiği Yeniköy'deki kiralık yalı ilk kez görüntülendi. Sabah Gazetesi'nden Çağrı Oğuz'un haberine göre yalının havuz zemininde kırmızı harflerle yer alan yazının ise uyuşturucu partilerinin şifresi olduğu iddia ediliyor.

PARTİLERE VERİLEN İSİM: DIVINE CIRCUS

Görüntülenen yalının havuzunun zemininde kırmızı harflerle yazılmış 'Divine Circus' yazısı ise dikkat çekti. "Kutsal kaos", "İlahi Sirk" anlamını taşıyan terimin burada düzenlenen partilere verilen isim de olduğu belirlendi.

TEKNELERDEKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Yalının iskelesine demirlenmiş Divine Circus isimli ahşap tahta teknenin standart bir deniz aracı olmadığı, parti organizasyonları için özel olarak tasarlanmış bir yapı niteliğinde olduğu belirlendi. Teknenin içerisinde koltuk bulunmadığı, bunların bilinçli şekilde söküldüğü; ses sistemlerinin ise özel kurulum olduğu öğrenildi.

TÜM PAYLAŞIMLAR SİLİNDİ

2018'den bu yana yalıda düzenlenen partilere dair birçok ünlünün yaptığı paylaşımların silindiği, 'Divine Circus' etiketli içeriklerin kaldırıldığı ve aynı adlı hesabın gizliye alındığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmanda hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Sabah Gazetesi - Çağrı Oğuz