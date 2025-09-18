Kasım ara tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, öğrencilerin merakla beklediği ara tatil tarihleri de belli oldu. Okulların açılmasıyla birlikte ders temposuna yeniden alışmaya çalışan milyonlarca öğrenci, ilk molanın ne zaman verileceğini şimdiden araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, uyum haftası kapsamında 1 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıflar için başlamıştı. Tüm kademelerdeki öğrenciler ise 8 Eylül itibarıyla ders başı yaptı. Yoğun geçen ilk haftaların ardından gözler, yılın ilk ara tatili olan Kasım tatiline çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, bu yılki Kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Hafta sonlarıyla birleştirildiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacak. Öğrenciler bu kısa molayla hem soluklanacak hem de ikinci döneme daha dinç bir şekilde hazırlanma imkânı yakalayacak.

2025 MEB TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili):

10 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma

Bu tarihler arasında öğrenciler üç haftalık bir dinlenme sürecine girecek.

İkinci Dönem Başlangıcı:

2 Şubat 2026 Pazartesi

Tatilin ardından öğrenciler ikinci döneme bu tarihte başlayacak.













İkinci Dönem Ara Tatili (Bahar Ara Tatili):

16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma

Öğrenciler ikinci dönem ortasında bir haftalık kısa bir ara tatil yapacak.

RESMİ TATİLLER

Ramazan Bayramı Arefe 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar

Kurban Bayramı Arefe 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Yılbaşı 1 Ocak 2026 Perşembe

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2026 Perşembe

İşçi Bayramı 1 Mayıs 2026 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2026 Salı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte okullar kapanacak ve öğrenciler uzun yaz tatiline girecek. Yaz tatili boyunca öğrenciler dinlenme, kendilerini geliştirme ve yeni döneme hazırlanma fırsatı bulacak. Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte hem öğrenciler hem de öğretmenler bir dönem boyunca devam eden yoğun tempo ve ders programından uzaklaşıp tatilin keyfini çıkaracak. Yeni eğitim dönemi ise eylül ayında başlayacak.