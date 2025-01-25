Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından yangın tüpünün fiyatı fırladı

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasının ardından yangın söndürme tüplerine ilgi arttı. Bu durum bazı fırsatçıları harekete geçirdi. Vicdansız satıcılar, yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman detektörü gibi işletmelerin bulundurması zorunlu olan ekipmanların fiyatlarına fahiş zamlar yaptı.

FACİANIN ARDINDAN YÜZDE 100'E VARAN ZAM YAPTILAR

Yangından iki gün önce 414 lira olan mini yangın tüpünün fiyatı, 78 kişinin hayatını kaybettiği faciadan bir gün sonra 735 liraya kadar çıktı. Tıpkı yangın tüpü gibi yangın söndürme aparatları, yangın battaniyeleri, duman detektörleri gibi ekipmanların fiyatlarında da facianın ardından yüzde 100'e varan zamlar yapıldığı tespit edildi.

YANGIN SÖNDÜRME ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul Sefaköy'de iş yeri güvenliği ürünleri alanında satış yapan Ramazan Bulut isimli bir işletme sahibi, facianın ardından telefonlarının daha sık çalmaya başladığını ifade ederek şunları söyledi: "Telefonlarımız daha sık çalmaya başladı. En çok yangın tüpü soranlar var. Bunun dışında duman detektörü, yangın söndürücü spreyler ve battaniyeleri soruluyor. Tüketicilerimizin bu tür ürünleri internetten değil de yerinden almasını tavsiye ederim. Çünkü internette fiyatlar suistimal edilebiliyor.

YANGINDAN ÖNCE 300, SONRASIDA 900 TL

Yangın öncesi 300 lira olan bir ürün, yangından hemen sonra 800-900 liralara çıkmış durumda. Ancak dükkânı olan esnaf bir anda fiyatları bu kadar yükseltmez. Dolayısıyla hem güvenlik açısından hem de fahiş fiyat artışlarına maruz kalmamak adına, alışverişler esnaftan yapılmalı"