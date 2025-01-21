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Kartalkaya'da hangi otelde yangın çıktı? Bolu'da yangın nasıl çıktı, söndürüldü mü?

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Bolu'nun popüler kayak merkezi Kartalkaya'da bir otelde yangın çıktı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangın, otel misafirleri arasında büyük paniğe neden oldu. Yangının çıkış sebebi ve kontrol altına alınıp alınmadığı konusundaki detaylar merakla bekleniyor. Peki, Kartalkaya'da hangi otelde yangın çıktı?

Kartalkaya'da hangi otelde yangın çıktı ve Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında kaç kişi öldüğü merak ediliyor. Alevler kısa sürede tüm oteli sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bolu'da yangın nasıl çıktı, söndürüldü mü? Detaylar haberimizdedir...

KARTALKAYA'DA HANGİ OTELDE YANGIN ÇIKTI?

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi ise yaralandı.

Kartalkaya'da hangi otelde yangın çıktı? Bolu'da yangın nasıl çıktı, söndürüldü mü?

Yangın, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin bir odasında başlayan yangın tüm binayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kartalkaya'da hangi otelde yangın çıktı? Bolu'da yangın nasıl çıktı, söndürüldü mü?

BOLU OTEL YANGINI NASIL ÇIKTI?

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle oteldeki tatilciler diğer otellere tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi. Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 10 vefat, 32 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. Yangına müdahale devam ediyor."

Kartalkaya'da hangi otelde yangın çıktı? Bolu'da yangın nasıl çıktı, söndürüldü mü?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bugün saat 03:27'de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 32 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kartalkaya'da hangi otelde yangın çıktı? Bolu'da yangın nasıl çıktı, söndürüldü mü?

Kartalkaya'da hangi otelde yangın çıktı? Bolu'da yangın nasıl çıktı, söndürüldü mü?

Kartalkaya'da hangi otelde yangın çıktı? Bolu'da yangın nasıl çıktı, söndürüldü mü?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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