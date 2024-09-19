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Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli oldu. Arama motorlarında ise Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli nereli, kaç yaşında? Karaman Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karaman iline yeni vali atandı. Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli nereli, kaç yaşında? Karaman Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

KARAMAN VALİSİ KİM OLDU?
İşte yeni valiler:

Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında?


KARAMAN VALİSİ MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR?

Mehmet Fatih Çiçekli, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 19 Eylül 2024 tarihli resmi gazete kararına göre, Çiçekli Karaman Valisi olarak atandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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