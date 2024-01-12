Kar şiirleri: Kar ile ilgili şiirler nelerdir? Kar manzara fotoğrafları! Karla ilgili şiirler ve kar sözleri!

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KAR İLE İLGİLİ ŞİİRLER

KAR ŞİİRİ

Kar, kar, yine kar; bembeyaz örtünmüş ufuklar...

Kardan bir ölüm raksını meşketmede rüzgâr.

Ak bir gecedir... Sıyrılır esrârı zamânın,

Ak bir koridordan süzülür rengi semânın..

Bir düş gibi... Gökkubbe beyaz bir şala benzer

Bir düş gibidir, sevgili İstanbul'a benzer...

Kar... Bir deli kış şarkısıdır, belki muhayyel

Kar... Ölmeyi tatmak gibidir, ölmeden evvel...

Sarhoş olabilsem diyorum işte bu anda,

Sarhoş olabilsin diyorum bizle, zaman da...

RECEP YILDIZ

KAR ŞİİRİ

Karın yağdığını görünce

Kar tutan toprağı anlayacaksın

Toprakta bir karış karı görünce

Kar içinde yanan karı anlayacaksın

Allah kar gibi gökten yağınca

Karlar sıcak sıcak saçlarına değince

Başını önüne eğince

Benim bu şiirimi anlayacaksın

Bu adam o adam gelip gider

Senin ellerinde rüyam gelip gider

Her affın içinde bir intikam gelip gider

Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın

Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi

Öyle kar yağdı ki elim üşüdü

Ruhum seni düşününce ışıdı

Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın

SEZAİ KARAKOÇ

KAR ŞİİRİ

Gökte uçan bir kelebek gibi

Aşkın rengi bir çiçek gibi

Gökten yıldız düşecek gibi

Çocuklar bölüşecek gibi

Kaaaaar

2012 yılının Şubat ayı

Gündöndü durmadan

Çevrildi zaman

Boşandı gökyüzünden

Altın ışıklar gibi

Kaaaarr

Çocuk dönerek haykırdı

Gökten inen melekler midir

Bunlar

Ya da kışın uçuşan

Kelebekler midir

Kaaaar

Gelip gelip yanağıma

Öpücük konduran

AHMET KEMAL

KAR

Kardır yağan üstümüze geceden,

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden,

Ormanın uğultusuyla birlikte

Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte

Kar yağıyor üstümüze, inceden.

Sesin nerde kaldı, her günkü sesin,

Ahmet Muhip Dıranas

DAĞLARDA KAR OLSAYDIM

Şu dağlarda kar olsaydım

Bir asi rüzgar olsaydım

Arar bulur muydun beni

Sahipsiz mezar olsaydım

Şu yangında har olsaydım

Ağlatıp bizar olsaydım

Belki yaslanırdın bana

Mahpusta duvar olsaydım

Şu bozkırda han olsaydım

Yıkık perişan olsaydım

Yine severmiydin beni

Simsiyah duman olsaydım

Şu yarada kan olsaydım

Dökülüp ziyan olsaydım

Bu dünyada yerim yokmuş

Keşke bir yalan olsaydım

Yusuf Hayaloğlu

KAR ALTINDA HUZUR DENEMESİ

Dünyanın en uzun hüznü yağıyor,

Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne.

Kar yağıyor ve sen gidiyorsun,

Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun,

Belki bulmağa gidiyorsun kaybettiğimizi

O insan ve tabiat çağını.

Dön bana ve dinle!

Kuşlar uçuşuyor içimde.

Loş bir keman solosu gibi

Kuşların uçuştuğunu içimde,

Dön bana ve dinle.

Karanlık denizlerin dibinde,

Birtakım incilerin olduğunu

Birtakım incilere ve hatıralara

Neden bağlı olduğumuzu unutma.

Duy beni ve dinle!

Denizler boğuşuyor içimde.

Unutma diyorum ama sen anla,

Anlat bizim de yaşamak istediğimizi onlara...

Erdem Bayazıt

KAR YAĞAR KAR ÜSTÜNE ŞİİRİ

Kar Yağar Kar Üstüne

Yar Sevmiş Yar Üstüme

Varsın Sevsin Neyleyim

Turp Yemiş Nar Üstüne

Aman Yarim Gez De Gel

Badeleri Söz De Gel

Sarhoşum Ben Çözemem

Düğmelerin Çöz De Gel

Şu Derenin Uzunu

Kıramadım Buzunu

Aldım Türkmen Kızını

Çekemiyom Nazım

Aman Yarim Gez De Gel

Badeleri Söz De Gel

Sarhoşum Ben Çözemem

Düğmelerin Çöz De Gel

Neşet Ertaş

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KAR MANZARASI FOTOĞRAFLARI