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Kamuda servisler kalkacak mı? Memurlara servisler kalktı mı?

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Kamu kurumlarındaki memurların ulaşım hizmetlerine dair belirsizlikler devam ediyor. Memurların bu duruma nasıl bir tepki vereceği ve ne gibi etkileri olacağı araştırılıyor. Peki, Kamuda servisler kalkacak mı? Memurlara servisler kalktı mı?

Kamuda tasarruf paketinin ayrıntılarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 yıl boyunca sadece emekli olanlar kadar personel alımı yapılacağını ifade etti. Servislerle ilgili de bir düzenlemeye gittiklerini ifade eden Bakan Şimşek, "Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz" dedi. Peki, Kamuda servisler kalkacak mı? Memurlara servisler kalktı mı?

KAMUDA SERVİSLER KALKIYOR MU?

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

  • Kamuda Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi,
  • 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması,
  • Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması,
  • Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması,
  • İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi,
  • Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması,
  • Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

Kamuda servisler kalkacak mı? Memurlara servisler kalktı mı?

KAMU YATIRIMLARI NELER OLACAK?

Kamu yatırım ödeneklerinde yüzde 15'lik kesintisi öncelikli alanlara kanalize etmeyi hedefliyoruz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projelerini, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası planlanan projeler, gıda arzını artırıcı projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB, liman, demiryolu projelerini önceliklendireceğiz. Zorunlu haller dışında kamu yatırımına yeni projeler almayacağız.

Uygulamada etkinlik için sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Bu sistem kamu idarelerinin tasarruf tedbirlerine uyum noktasında veri gidişi ve raporlama yapmasını gerektiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirleri bilgi sistemleri ile süreci izleyip takip edecek.

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idarelerimiz, personelimiz uymak zorundadır. Bakanlığımız tarafından denetlenecek ilgili idarelere raporlanacaktır.

Burada bir hesap sorma ve yaptırım süreci de var. Mali mevzuata aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler para cezası uygulayabileceklerdir.

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet reformu, kayıt dışı ile mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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