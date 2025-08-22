Kamer Genç neden vefat etti? Kamer Genç ne zaman vefat etti?

Bir döneme damga vuran çıkışları ve açık sözlülüğüyle tanınan Kamer Genç'in vefat nedeni, yıllar geçmesine rağmen hâlâ merak ediliyor. Uzun yıllar boyunca aktif siyasetin içinde yer alan ve renkli kişiliğiyle hafızalarda iz bırakan Genç'in hayatını kaybetme sebebi, pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamer Genç'in vefatı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAMER GENÇ NE ZAMAN VEFAT ETTİ

Türk siyasetinin önemli figürlerinden Kamer Genç, 22 Ocak 2016 tarihinde aramızdan ayrıldı. Siyasetteki cesur duruşu ve açık sözlülüğüyle tanınan Genç, vefatıyla sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Ölümü, siyasi camiada ve kamuoyunda büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

KAMER GENÇ NEDEN VEFAT ETTİ

Kamer Genç, 2015 yılında pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından yoğun bir tedavi sürecine girdi. Sağlık durumundaki olumsuz gelişmeler nedeniyle 22 Ocak 2016 tarihinde 75 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun yıllar siyaset sahnesinde aktif rol alan Genç, vasiyeti doğrultusunda memleketi olan Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de toprağa verildi. Vefatı, sevenleri ve siyasi çevresi tarafından büyük bir kayıp olarak karşılandı.

KAMER GENÇ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Bir dönem Türk siyasetinde sivri dili ve net tavırlarıyla adından sıkça söz ettiren Kamer Genç'in yaşı, vefatının ardından dahi merak konusu olmaya devam ediyor. 23 Şubat 1940 tarihinde Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde dünyaya gelen Kamer Genç, 22 Ocak 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Vefat ettiğinde 75 yaşındaydı.

KAMER GENÇ KİMDİR?

Kamer Genç, 23 Şubat 1940'ta Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Maliye Okulu'nda başladı, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni 1966 yılında bitirdi. Aynı yıl Danıştay sınavını kazanarak kamu görevine adım attı, 1974-1976 yılları arasında Paris'te bulundu. Danıştay Tetkik Hakimliği ve Savcılığı yaptıktan sonra 1981'de Danışma Meclisi üyeliğine seçildi. 1983-1987 arasında mali müşavirlik yaptıktan sonra siyasete atıldı. Genç, Tunceli'den dört dönem milletvekili seçildi; çeşitli dönemlerde TBMM Başkanvekilliği görevinde bulundu. 2007'de bağımsız olarak tekrar Meclis'e girdi, 2010'da CHP'ye katıldı. 1967'de Sevim Genç'le evlendi, iki çocuk babasıydı. İyi derecede Fransızca biliyordu.