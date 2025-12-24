Haberler

Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmak istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da kaldırıma yatıp çığlık atan bir kadın, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmak istedi. Olay, Coğlaki Mahallesi Kılıçaslan Parkı girişinde yaşandı. Park girişinde kadın çığlığı duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de kadının peşinden giderek uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Kadın polis otosuna alınarak evine götürüldü.

IHAAW190502-ASA/24-12-2025

-

(Fotoğraflı)

Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da kaldırıma yatıp çığlık atan bir kadın, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmak istedi.

Olay, Coğlaki Mahallesi Kılıçaslan Parkı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park girişinde kadın çığlığı duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırıma yatan Döndü A. (23) isimli genç kadın çığlıklar atarken, kadını gören bazı vatandaşlar yardım etmek istedi. Yardımlara da cevap vermeyen kadın bir süre yerde çığlık atmaya devam etti. Ardından olay yerine gelen polis ekiplerini gören genç kadın bu kez yattığı kaldırımdan kalkarak yardımları reddedip kaçmak istedi. Polis ekipleri de kadının peşinden giderek uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Polis memuru tarafından sakinleştirilen kadın polis otosuna alınarak evine götürüldü.

(YC-ÖZ-Y)

24.12.2025 19:11:47TSI

NNNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Okul koridorunun yeni temizlendiği gören öğrenci bakın ne yaptı?
Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü

Fenerbahçeli yıldızın eşi kendi taraftarlarına ateş püskürdü