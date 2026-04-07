Kahramanmaraş’ta balık tutmak isterken hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde balık tutmak için gittiği gölette kaybolan emekli polis Faruk Seringeç’ten acı haber geldi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

GÖLETTE KAYBOLAN EMEKLİ POLİS İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde balık tutmak için gittiği gölette kaybolan emekli polis Faruk Seringeç’ten acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt Mahallesi sınırlarında bulunan Kesik Baraj Göleti’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Arkadaşıyla birlikte balık tutmak amacıyla gölet çevresine giden Seringeç, bir süre sonra arkadaşının yanından ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

DALGIÇ EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölet ve çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında, itfaiye bünyesindeki dalgıç ekipleri aktif rol aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık bir saat sonra Faruk Seringeç’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Seringeç’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan olay, bölgede büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı