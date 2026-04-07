Kahramanmaraş’ta balık tutmak isterken hayatını kaybetti

GÖLETTE KAYBOLAN EMEKLİ POLİS İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde balık tutmak için gittiği gölette kaybolan emekli polis Faruk Seringeç’ten acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt Mahallesi sınırlarında bulunan Kesik Baraj Göleti’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Arkadaşıyla birlikte balık tutmak amacıyla gölet çevresine giden Seringeç, bir süre sonra arkadaşının yanından ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

DALGIÇ EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölet ve çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında, itfaiye bünyesindeki dalgıç ekipleri aktif rol aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık bir saat sonra Faruk Seringeç’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Seringeç’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan olay, bölgede büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer