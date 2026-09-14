Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda yaklaşık 150 milyon lira değerindeki 8 taşınmaz ile 5 araç ve banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalara göre, soruşturmalar kapsamında şüphelilerin üçüncü kişilere ait banka ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sundukları, hesapları organize şekilde yöneterek para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen haksız kazançları ise banka transferlerinde “altın alımı” açıklaması kullanarak farklı şirket hesaplarına aktardıkları ve kuyumculuk sektörü üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Yapılan incelemelerde birinci soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı şirket ve şahıs hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Bu soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli olarak Adana, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Sivas, Samsun, Erzincan, Eskişehir ve Kocaeli’de belirlenen 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonlarda ayrıca şüpheliler adına kayıtlı yaklaşık 150 milyon lira değerindeki 8 taşınmaz ile 5 araca, banka ve kripto borsalarındaki hesaplara el konuldu.

Başsavcılığın ikinci soruşturmasına ilişkin açıklamasında ise yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında yine “altın alımı” açıklamasının kullanıldığı belirtildi. Hesap hareketleri ve yazışmaların incelenmesi sonucu 11 ilde 70 şüpheli tespit edilirken, söz konusu hesaplarda yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli operasyon kapsamında Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Malatya, Adıyaman, Niğde, İzmir, Hakkâri ve Osmaniye’de gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda 49 cep telefonu ve 49 SIM kart ele geçirildi.

Bu operasyon kapsamında da 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 4 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Kalan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu