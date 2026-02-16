Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu! 4 tutuklama

Haberler

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Yaklananlardan 4'ü ise tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları vererek, özellikle otomobil yedek parçası satışı ve kiralık ev vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, D.N.K. (25) cep telefonu dolandırıcılığı yöntemiyle 250 bin TL dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA İLANLARI İLE DOLANDIRMIŞLAR

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, sahte ilanlar aracılığıyla özellikle otomobil yedek parçası satışı ve kiralık ev vaadiyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Örgütlü Olarak Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 65 milyon TL'lik hesap hareketliliği olduğu ortaya çıktı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet ÖZER

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
