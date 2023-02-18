Kahramanmaraş Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş deprem oldu mu ve Kahramanmaraş'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...