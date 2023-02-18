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Kahramanmaraş Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Kahramanmaraş Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş deprem oldu mu ve Kahramanmaraş'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

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Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Kahramanmaraş Göksun'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kahramanmaraş Göksun kaç şiddetinde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Göksun kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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