Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın indirildiği gece olarak kabul edilir ve Ramazan ayının son on gününde yer alır. Bu gecenin ayırt edici özelliği, Allah'ın insanlara hidayet ve rahmetini bolca ihsan ettiği, duaların kabul edildiği ve günahların affedildiği bir zaman dilimi olmasıdır. Kadir Gecesi, Müslümanlar için bir fırsattır çünkü bu geceyi ibadetle geçirmek, büyük sevaplar kazanmalarına ve manevi olarak arınmalarına yardımcı olur. Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler! İşte ayrıntılar...

KADİR GECESİ NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre, Allah'ın Kur'an'ı Peygamber Muhammed'e (S.A.V) vahyettiği gece olarak kabul edilir. Bu vahiy, Cebrail adlı melek aracılığıyla gerçekleşmiştir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son on gününde yer alan Kadir Gecesi, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Kur'an'da bu gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu vurgulanır, dolayısıyla bu geceyi ibadetle geçirmek, büyük sevaplar kazanmak anlamına gelir.

Allah, Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail meleği aracılığıyla Hz. Muhammed'e (S.A.V) Hira Mağarası'nda Nur Dağı'nda göndermiştir. Bu ilk vahiy, Alak Suresi'nin ilk beş ayetidir ve İslam'ın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu olay, Müslümanlar için dinlerinin temelini oluşturur ve İslam'ın yayılmasının başlangıcıdır.

KADİR GECESİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberi, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdilden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtüridi, vr. 895b; Mevdûdi, VII, 187). Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

KADİR GECESİNİN FAZİLETLERİ NELER?

Kur'an-ı Kerim'in bu gece indiği bildirilir. Bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.