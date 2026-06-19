Haberler

Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu

Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu Haber Videosunu İzle
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de bir kadın, tesettürlü olduğu gerekçesiyle site havuzuna girişine izin verilmediğini iddia etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde görevli, yasağın site yönetiminin genel kurulda oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda uygulandığını belirtirken, kadın çocuğunun yanına dahi gitmesine izin verilmediğini savunarak duruma tepki gösterdi.

Mersin'de bir sitenin havuzunda yaşandığı öne sürülen olay tartışma yarattı. Tesettürlü bir kadın, site yönetiminin aldığı karar nedeniyle havuz alanına girişine izin verilmediğini iddia etti.

"GEÇİŞİM YASAK MI?"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadın, görevliye giriş yasağını sorarken, görevli uygulamanın site yönetiminin kararı olduğunu belirtti. Kadının "Geçişim yasak mı?" sorusuna görevli, "Evet abla" yanıtını verdi.

"ÇOCUĞUMUN YANINA GİDEMİYORUM"

Kadın, üzerinde bulunan haşemanın havuz kıyafeti olduğunu belirterek, site yönetiminin kararı nedeniyle çocuğunun yanına gitmesine izin verilmediğini öne sürdü.

"OY BİRLİĞİYLE ALINAN KARAR"

Görüntülerde görevli, uygulamanın genel kurul toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi. Kadın ise duruma tepki göstererek, "Bu insan hak ve özgürlüklerine saldırıdır" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili site yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi

Dünyayı sarsan haber! Görüşmeler başlamadan ertelendi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCevap :

Tesettürle havuza mı girilir ? Az mantık.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

güneş gözlüğüne müsade var ama :-)

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi
Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi

Dünya Kupası'nda oynanan maça bakın! Yorumu size bırakıyoruz

Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti

Milyonlar şokta! WhatsApp Türkiye'de paralı oldu, işte ücreti
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı
Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı

Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı