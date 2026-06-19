Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu

Mersin'de bir sitenin havuzunda yaşandığı öne sürülen olay tartışma yarattı. Tesettürlü bir kadın, site yönetiminin aldığı karar nedeniyle havuz alanına girişine izin verilmediğini iddia etti.

"GEÇİŞİM YASAK MI?"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadın, görevliye giriş yasağını sorarken, görevli uygulamanın site yönetiminin kararı olduğunu belirtti. Kadının "Geçişim yasak mı?" sorusuna görevli, "Evet abla" yanıtını verdi.

"ÇOCUĞUMUN YANINA GİDEMİYORUM"

Kadın, üzerinde bulunan haşemanın havuz kıyafeti olduğunu belirterek, site yönetiminin kararı nedeniyle çocuğunun yanına gitmesine izin verilmediğini öne sürdü.

"OY BİRLİĞİYLE ALINAN KARAR"

Görüntülerde görevli, uygulamanın genel kurul toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi. Kadın ise duruma tepki göstererek, "Bu insan hak ve özgürlüklerine saldırıdır" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili site yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com