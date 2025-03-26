KADİR GECESİ BUGÜN MÜ? 26 Mart Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

İslam dünyasında büyük öneme sahip olan bu gece, Kadir Gecesi bugün mü diye merak eden milyonlarca kişiyi manevi bir yolculuğa çıkarıyor. Duaların kabul edildiğine, günahların affedildiğine inanılan Kadir Gecesi, Müslümanlar için affedilme ve arınma fırsatıdır. birçok kişi, Kadir Gecesi bugün mü? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi ne zaman 2025? 26 Mart Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

KADİR GECESİ BUGÜN MÜ?

Kadir Gecesi bugün mü sorusu, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 2025 yılında Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 26 Mart Çarşamba gününe denk geliyor. Bu kutsal gece, milyonlarca Müslüman tarafından dualarla ve ibadetlerle karşılanacak.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 2-3; Müslim, "?ıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 179-180, "?ıyâm", 220-221; Ebû Dâvûd, "Şehru Ramazân", 2, 6; Tirmizî, "?avm", 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber'in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah'a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 4; Müslim, "?ıyâm", 217; Dârimî, "?avm", 56).