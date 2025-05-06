Kadir Ezildi evlendi mi sorusu, özellikle nişan döneminde yaptığı paylaşımlarla gündem olan sunucunun hayranları tarafından merakla araştırılıyordu. Beklenen gün geldi ve çift, ailelerinin ve dostlarının katıldığı şık bir törenle dünyaevine girdi. Peki, Kadir Ezildi evlendi mi? Kadir Ezildi'nin nikahından kareler!

KADİR EZİLDİ EVLENDİ Mİ?

Kadir Ezildi, uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. O dönemde düzenlenen nişan töreni, lüks detayları ve davetlilere sunduğu ikramlarla gündemde uzun süre yer almıştı. Ardından çiftin düğün hazırlıkları merakla takip edilmeye başlandı.