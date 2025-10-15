Haberler

Kadınlara askerlik zorunluluğu mu geliyor? TBMM'de dikkat çeken teklif, Kadınlara askerlik zorunluluğu gelecek mi?

Kadınlara askerlik zorunluluğu mu geliyor? TBMM'de dikkat çeken teklif, Kadınlara askerlik zorunluluğu gelecek mi?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son günlerde gündeme gelen bir teklif, kadınların askerlik yapıp yapmayacağı tartışmasını alevlendirdi. Kadınlara da askerlik zorunluluğu getirilmesi önerisi, hem kamuoyunda hem sosyal medyada yoğun biçimde konuşuluyor. Peki, Kadınlara askerlik zorunluluğu mu geliyor? TBMM'de dikkat çeken teklif, Kadınlara askerlik zorunluluğu gelecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelen yeni bir teklif, "Kadınlara askerlik zorunluluğu geliyor mu?" sorusunu yeniden tartışmaya açtı. Kadınların da erkeklerle eşit şekilde askerlik yapması önerisinin yer aldığı bu başvuru, toplumda geniş yankı uyandırırken, resmi bir karar olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Türkiye'de kadınlara askerlik zorunluluğu gerçekten geliyor mu? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KADINLARA ASKERLİK ZORUNLUMU OLACAK?

Şu anda Türkiye'de kadınlar için askerlik zorunlu değildir. Mevcut askerlik sistemi sadece erkek vatandaşları kapsamaktadır. Kadınlar ise isteğe bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay veya astsubay olarak görev yapabilmektedir. TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan kadınlara askerlik zorunluluğu önerisi henüz bir yasa teklifi değil, sadece bir vatandaş başvurusudur.

Bu nedenle kadınların zorunlu askerlik yapmasına dair resmi bir karar veya uygulama bulunmamaktadır. Komisyonun bu başvuruyu değerlendirmesi beklenmektedir, ancak şu aşamada kadınların askerlik yapması zorunlu değildir.

KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU OLACAK İDDİALARI NEDEN ÇIKTI?

Kadınlara askerlik zorunluluğu tartışmaları, TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan bir başvurunun gündeme gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu başvuruda, Anayasa'daki eşitlik ilkesi hatırlatılarak kadınların da erkeklerle eşit şekilde askerlik yapmasının gerektiği savunulmuştur.

Sosyal medyada ve kamuoyunda bu öneri hızla yayılarak "Kadınlara askerlik zorunlu mu olacak?" sorusunu gündeme getirmiştir. Ancak söz konusu başvuru, yalnızca bir öneri ve görüş talebidir; henüz yasalaşmamış veya yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle iddialar, teklifin kamuoyunda geniş yankı bulmasından kaynaklanmaktadır.

ASKERLİK KAÇ AY SÜRÜYOR?

Türkiye'de askerlik süresi askerlik türüne ve döneme göre değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak er statüsündeki askerler için temel askerlik süresi 6 ay civarındadır. Ancak bu süre, yedek subay, uzman erbaş gibi farklı askerlik statülerinde farklılık gösterebilir.

Kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması olmadığı için, bu konuda kadınlara dair resmi bir süre tanımlanmamıştır. Eğer ileride zorunlu askerlik yasalaşırsa, kadın askerlerin askerlik süresi de yasal düzenlemelerle belirlenecektir.

