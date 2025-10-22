Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlar askere mi gidecek, kadınlara askerlik zorunlu mu olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan yeni bir teklif, "Kadınlara askerlik zorunluluğu getirilecek mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kadınların da erkeklerle aynı şekilde askerlik yapmasını öngören bu öneri, toplumda büyük ilgi ve tartışma yarattı. Ancak, bu konuda henüz kesin bir kararın olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Konunun ayrıntılarına haberin devamında yer veriyoruz.

KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU OLACAK MI?

Türkiye'de şu anda kadınlar için askerlik zorunluluğu bulunmamaktadır. Mevcut askerlik sistemi sadece erkek vatandaşları kapsar. Kadınlar ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay veya astsubay olarak gönüllü hizmet verebilmektedir. TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan kadınlara askerlik zorunluluğu talebi ise henüz bir yasa teklifi değil, sadece bir vatandaş başvurusudur.

Bu nedenle kadınların zorunlu askerlik yapmasına dair resmi bir karar veya uygulama mevcut değildir. Komisyonun bu başvuruyu değerlendirmesi beklenirken, şu aşamada kadınların askerlik yapması zorunlu değildir.

KADINLARA ASKERLİK ZORUNLULUĞU İDDİALARI NEDEN ORTAYA ÇIKTI?

Kadınlara askerlik zorunluluğu tartışmaları, TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen bir başvurunun gündeme gelmesiyle başlamıştır. Başvuruda Anayasa'daki eşitlik ilkesi vurgulanarak kadınların da erkeklerle eşit şekilde askerlik yapması gerektiği savunulmuştur.

Bu öneri sosyal medyada ve kamuoyunda hızla yayılınca "Kadınlara askerlik zorunlu mu olacak?" sorusu gündeme gelmiştir. Ancak bu başvuru yalnızca bir öneri ve görüş talebidir; yasalaşmamış ve yürürlüğe girmemiştir. İddialar, teklifin kamuoyunda geniş yankı bulmasından kaynaklanmaktadır.

ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?

Türkiye'de askerlik süresi, askerlik türüne ve döneme göre değişiklik gösterir. Genel olarak er statüsündeki askerler için temel askerlik süresi yaklaşık 6 aydır. Yedek subay veya uzman erbaş gibi farklı statülerde bu süre farklılık gösterebilir.

Kadınlar için zorunlu askerlik olmadığından, bu konuda resmi bir askerlik süresi belirlenmemiştir. İleride zorunlu askerlik yasalaşırsa, kadın askerlerin askerlik süresi yasal düzenlemelerle netleşecektir.