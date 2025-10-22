Haberler

Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlar askere mi gidecek, kadınlara askerlik zorunlu mu olacak?

Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlar askere mi gidecek, kadınlara askerlik zorunlu mu olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son dönemde gündeme gelen bir yasa teklifi, kadınların askerlik yapıp yapmayacağı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesi yönündeki öneri, hem kamuoyunda hem de sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Peki, kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlar askere mi gidecek, kadınlara askerlik zorunlu mu olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan yeni bir teklif, "Kadınlara askerlik zorunluluğu getirilecek mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kadınların da erkeklerle aynı şekilde askerlik yapmasını öngören bu öneri, toplumda büyük ilgi ve tartışma yarattı. Ancak, bu konuda henüz kesin bir kararın olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Konunun ayrıntılarına haberin devamında yer veriyoruz.

KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU OLACAK MI?

Türkiye'de şu anda kadınlar için askerlik zorunluluğu bulunmamaktadır. Mevcut askerlik sistemi sadece erkek vatandaşları kapsar. Kadınlar ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay veya astsubay olarak gönüllü hizmet verebilmektedir. TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan kadınlara askerlik zorunluluğu talebi ise henüz bir yasa teklifi değil, sadece bir vatandaş başvurusudur.

Bu nedenle kadınların zorunlu askerlik yapmasına dair resmi bir karar veya uygulama mevcut değildir. Komisyonun bu başvuruyu değerlendirmesi beklenirken, şu aşamada kadınların askerlik yapması zorunlu değildir.

Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlar askere mi gidecek, kadınlara askerlik zorunlu mu olacak?

KADINLARA ASKERLİK ZORUNLULUĞU İDDİALARI NEDEN ORTAYA ÇIKTI?

Kadınlara askerlik zorunluluğu tartışmaları, TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen bir başvurunun gündeme gelmesiyle başlamıştır. Başvuruda Anayasa'daki eşitlik ilkesi vurgulanarak kadınların da erkeklerle eşit şekilde askerlik yapması gerektiği savunulmuştur.

Bu öneri sosyal medyada ve kamuoyunda hızla yayılınca "Kadınlara askerlik zorunlu mu olacak?" sorusu gündeme gelmiştir. Ancak bu başvuru yalnızca bir öneri ve görüş talebidir; yasalaşmamış ve yürürlüğe girmemiştir. İddialar, teklifin kamuoyunda geniş yankı bulmasından kaynaklanmaktadır.

Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlar askere mi gidecek, kadınlara askerlik zorunlu mu olacak?

ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?

Türkiye'de askerlik süresi, askerlik türüne ve döneme göre değişiklik gösterir. Genel olarak er statüsündeki askerler için temel askerlik süresi yaklaşık 6 aydır. Yedek subay veya uzman erbaş gibi farklı statülerde bu süre farklılık gösterebilir.

Kadınlar için zorunlu askerlik olmadığından, bu konuda resmi bir askerlik süresi belirlenmemiştir. İleride zorunlu askerlik yasalaşırsa, kadın askerlerin askerlik süresi yasal düzenlemelerle netleşecektir.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

Ülkeyi yangın yerine çeviren göçmen iddiası! Haberi duyan sokağa indi
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

Fena linç yemişti! Son hali herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Hülya Avşar'dan yeni imaj! 'Set zamanı' notuyla geri döndü

Bu halinden eser kalmadı! "Set zamanı" notuyla geri döndü
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen yolcu otobüsü 63 kişiye mezar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.