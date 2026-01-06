Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

İzmir'de yaşadığı belirtilen kadın bir avukatın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere tepki yağarken; bakanlık harekete geçti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER PAHALIYA PATLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de kadın bir avukat hakkında sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"BARO İNCELEME BAŞLATTI"

Tunç açıklamasında "Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

İlgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Tunç'un açıklamasının tamamı şöyle:"Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesi, avukatlığın kamu hizmeti olduğunu; avukatın ise yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini açıkça vurgular.

Yargının kurucu unsuru olmanın yüklediği sorumluluk; avukatların yalnızca temsil ettikleri hakkı savunmayı değil, adalete duyulan güveni de güçlendirmeyi gerektirir.

Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfî biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmeye kapı aralayan her tutum; toplumun adalete olan inancına zarar verir.

Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesi, avukatlık görevinin özen, doğruluk ve onur içinde yürütülmesini; avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmayı ve meslek kurallarına bağlılığı esas alır. Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları da aynı doğrultuda; avukatın, mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmasını, bu hassasiyeti yalnızca mesleki faaliyetinde değil özel hayatında da gözetmesini gerekli kılar.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosu'na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Avukatlık Kanunu'nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır."