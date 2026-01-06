Haberler

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de kadın bir avukat hakkında sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

  • İzmir Barosu'na kayıtlı bir avukat hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
  • Avukat hakkında, meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediğinin incelenmesi için ilgili baro tarafından disiplin süreci başlatıldı.

İzmir'de yaşadığı belirtilen kadın bir avukatın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere tepki yağarken; bakanlık harekete geçti.

Tunç açıklamasında "Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

İlgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Tunç'un açıklamasının tamamı şöyle:"Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesi, avukatlığın kamu hizmeti olduğunu; avukatın ise yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini açıkça vurgular.

Yargının kurucu unsuru olmanın yüklediği sorumluluk; avukatların yalnızca temsil ettikleri hakkı savunmayı değil, adalete duyulan güveni de güçlendirmeyi gerektirir.

Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfî biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmeye kapı aralayan her tutum; toplumun adalete olan inancına zarar verir.

Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesi, avukatlık görevinin özen, doğruluk ve onur içinde yürütülmesini; avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmayı ve meslek kurallarına bağlılığı esas alır. Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları da aynı doğrultuda; avukatın, mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmasını, bu hassasiyeti yalnızca mesleki faaliyetinde değil özel hayatında da gözetmesini gerekli kılar.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosu'na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Avukatlık Kanunu'nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVEFA:

Orası duruşma salonu mu ,adliye binası mı ,mesleğini icra ettiği bir yer mi, size ne milletin özel hayatından, tercihlerinden bırakın şu yobazlığı!

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih:

bunun gibileri ne evlendirmek nekonuşturmak lazım bunlar gibiler bozdu aile yapılanı diye düşünüyorum

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

tam skilmelik avukat

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Yobaz'a zerre koklatmıyormuş, abaza kedinin kasap dükkanında ciğere baktığı gibi bakarsın sen ancak!

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıyavuz selim:

tipini sevdiğim... çöp sün.. kürdan bacağın ve mutant yanaklarınla bol şans

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıuCube :

Eee bacım konulu fragrman çekmiş, ne var ki bunda. Avukat, savunur kendini, haklarını biliyordur efenim. ;))

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

