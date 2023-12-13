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Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim

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Sosyal medyada binlerce takipçisi olan avukat Buket Tekışık'ın bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafı "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla paylaşması tartışma yarattı. Gelen tepkiler üzerine hesabını kapatan Tekışık, "Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü" dedi.

Binlerce takipçisi olan avukat Buket Tekışık'ın bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasında "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" sözüyle paylaşması ortalığı fena karıştırdı.

AVUKAT TEKIŞIK TEPKİLER SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yorumların ardından hesabını kapatan Tekışık, "Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü" ifadelerini kullandı.

Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim

"HERHANGİ BİR HAKİM VE SAVCIYLA BAĞLANTIM YOK"

Patronlar Dünyası'na konuşan avukat Tekışık sözlerine şöyle devam etti; "Ben tek başına çalışan ve İstanbul'da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen google'da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok.

Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim

"ADLİYEDE ÇEKTİRDİĞİM FOTOĞRAFLARI DA PAYLAŞTILAR"

Benim iki fotoğrafım hatta savcının odasında değil adliyede çektirdiğim fotoğraflarım kullanıldı. Ben sosyal medyayı aktif olarak herkes gibi kullanıyorum. Paylaştığımda ne bir hakim ismi ne bir savcı ismi var. Ne de benim hakim ya da savcılarla bağlantım var. Beni takibe alabilirler iletişim tespiti yapabilirler. Benim adliyede çektirdiğim şahsi fotoğraflarım bile paylaşıldı. Eğer bu gündem oluyorsa ben buna çok üzülürüm.

Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim

"FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN SAVCI ODASINDA DEĞİLDİ"

Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu kime ait bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek algı yaratılmak isteniyor. İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar. Bu gibi şeyler benim hevesimi isteğimi kırıyor. Herkes gibi sosyal medyayı kullanıyorum ama çok farklı algı yaratıldı. Bu fotoğrafı çektirirken de paylaşırken de böyle bir düşüncem olmadı. Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Sadece bu kadar."

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

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Yorumlar (5)

Bulent Turker:

Savci gerekeni yapiyodur ;)

Yanıtla418
Metin Akarsy:

Özel Üniden para ile alınan Diploma ile Avukat olunca şekil de böyle oluyor işte...

Yanıtla141
Mert Yavuz:

Modern eskortları haber yapmanın anlamı nedir?

Yanıtla240
mehmet:

bu nasıl avukat. yeniden sınavlara girmeli. avukat sıfatı bile yok.

Yanıtla352
ihsanhan:

fotografı sanırsam çaycı çekivermiş.. asdasdfsfgg

Yanıtla241
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