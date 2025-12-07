Haberler

Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi! Bir grup cüce cadde boyunca "F" harfi taşıdı

Güncelleme:
İstanbul'un Kadıköy ilçesinin işlek noktalarından birinde bir araya gelen bir grup cüce, taşıdıkları büyük bir "F" harfiyle cadde boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan ilginç görüntülerin altına adeta yorum yağdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin işlek noktalarından birinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

BİR GRUP CÜCE "F" HARFİ TAŞIDI

Bir etkinlik kapsamında bir araya gelen bir grup cüce, taşıdıkları büyük bir "F" harfiyle cadde boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, vatandaşların da ilgisini çekti.

Gruptakilerin üzerlerinde aynı tasarıma sahip tişörtler bulunması yürüyüşün bir tanıtım veya farkındalık faaliyeti olabileceği yorumlarına yol açtı. Etkinliğin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülerin altına, kullanıcılar "İstanbul'da her gün farklı bir sürpriz", "Neyin tanıtımı acaba?" gibi yorumlar bıraktı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
