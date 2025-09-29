Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı!

Türkiye, yıllardır süregelen göç yönetimi ve Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş süreçlerinde uluslararası bir model olarak dikkat çekiyor. Göç İdaresi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı liderliğinde yürütülen gönüllü geri dönüş operasyonları, hem güvenli hem de düzenli bir şekilde ilerliyor. Peki, şu ana kadar kaç Suriyeli ülkelerine döndü ve süreç nasıl ilerliyor? Ülkesine dönen Suriyeliler hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ SAYISI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. Bu rakam, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısını 1 milyon 249 bin 390 olarak ortaya koyuyor.

Gönüllü geri dönüş süreci, hem Suriyeliler hem de Türkiye için büyük önem taşıyor. İnsanlar, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönerken, Türkiye de uluslararası sorumluluklarını yerine getiriyor.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ MERKEZLERİ

Gönüllü geri dönüş sürecinde Türkiye'nin kritik merkezlerinden biri, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Burada, Suriyeli kardeşlerimizin tüm işlemleri büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Gönüllü dönüş yapan Suriyeliler, duygusal bir süreçten geçiyor; hem sevinç hem de hüzün bir arada yaşanıyor. Türkiye, her adımda bu hassasiyetin korunmasını sağlayarak, geri dönüş sürecini sorunsuz bir şekilde yönetiyor.

ÜLKE YÖNETİMİNİN ROLÜ VE LİDERLİK

Türkiye, göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütüyor. Ülke, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model sunuyor.

Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri teşvik eden politikalar, hem Suriyeli vatandaşların haklarını koruyor hem de Türkiye'nin uluslararası itibarını güçlendiriyor.

8 Aralık 2024 sonrası süreç, Suriyeli göçmenler için yeni bir dönemin habercisi oldu. Gönüllü geri dönüşler hız kazanırken, Türkiye'nin bu süreci yönetme kabiliyeti ve koordinasyonu ön plana çıkıyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasıyla ortaya çıkan veriler, hem Suriyeli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü gösteriyor.

SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ: TOPLAM RAKAMLAR

2016–2024 arasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı: 1 milyon 249 bin 390

8 Aralık 2024 sonrası dönüş yapan Suriyeli sayısı: 509 bin 387

Bu rakamlar, gönüllü geri dönüşün sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünün somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.