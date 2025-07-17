Kabine toplantısı bitti mi, 17 Temmuz Perşembe kabine toplantısı kararları neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.30'da başladı. Peki, 17 Temmuz Perşembe kabine toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı bitti mi?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.30'da başladı.

Toplantı henüz sona erdi.

TOPLANTI GÜNDEMİ

İyi olanın doğru olanın hayırlı faydalı olanın peşinden gitmek kolay değil. Yokuş çıkmak gibi zordur. İyilik millete hizmet etmektir. İyilik Türkiye'nin şanını yüceltmektir. Biz iyiye talibiz, biz zora talibiz. Biz hak bildiğimiz yolda son nefesimize kadar yürümeye talibiz. Kimseye yüceden bakmadan kibirlenmeden gecemizi gündüzümüze katarak aziz milletimizin hizmetindeyiz. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı biliyor. Milletimizin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretmemiz ilk günkü gibi canlıdır. Bölücü terör gibi ülkemizin yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çaba içindeyiz. Biz siyasi ikbal peşinde değiliz. Terörsüz Türkiye süreci ile evlatlarımıza iyi bir ülke bırakmak peşindeyiz. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği ve dirliği için yapıyoruz.

Son kabine toplantımızdan beridir içeride ve dışarıda birçok toplantıya iştirak ettik. 4 Temmuz'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 17'cisini yapmak için Azerbaycan'daydık. KKTC Başkanı Ersin Tatar'ın da iştirak etmesi anlamlıydı. Hafta sonu 32'nci istişare ve değerlendirme toplantısını yapmak için Kızılcahamam'daydık. Başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere her konuyu enine boyuna değerlendirdik. Türk, Kürt, Arap ittifakına dair dediklerimiz bazılarını tedirgin etti. Sanki bunlar suçmuş gibi bizi ümmetçilikle tehdit ettiler. Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken Müslümanların da sağlamamızı anlamayacaklar kadar kopuk durumdalar.

"TÜRKİYE SINAV GÜVENLİĞİ KONUSUNDA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ÜLKEDİR"

Bütün bu hazımsızlığın işaretini LGS tartışmasında da gördük. Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen imam hatip konusuna geldi. Bursa'daki bir imam hatip okulunun astığı tebrik pankartı hedef alınarak öğrenciler üzerinden konuşuldu. Bir defa şunu açıkça söyleyeyim. Bütün sahalarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda dikkatli olduk. Çok titiz davrandık. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Sınavları sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Bunu manipüle ederek siyaset yapan zihniyet kötücüldür. Siyasetin limanı ahlaktır, vicdandır. Bunlara riyakat etmek iktidar muhalefet olmak üzere hepimizin görevidir. Duyumla dedikodu ile siyaset yapılmaz. Dezenformasyon yapmayın. Sınava giren her öğrencimizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evlatlarım unutmayın. Biz size güveniyoruz. Biz sizi seviyoruz. Siz istikbalimizin mimarlarısınız.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

FETÖ'cü hainleri bozguna uğrattığımız günü yine gururla idrak ettik. 253 kahramanımızı rahmetle andık. 2740 gazimize şükranlarımızı arz ettik. Rabbim hepsinden razı olsun. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 Temmuz'a oyun diyenleri, çamur atanları hiçbir zaman affetmeyeceğiz. İnsan bir kere ölür. Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim diyen kahraman şehitlerimizi şükranla anacağız. Su uyur FETÖ uyumaz mantığı ile FETÖ ile mücadelemiz sürüyor. Bin 634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza infaz kurumlarında 11 bin örgüt üyesi var. Operasyonlarımız devam ediyor. FETÖ kuruluşundan itibaren yabancı güçlerin himayesinde büyümüştür.

"İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİDİR"

İsrail bölgemizi kana kaosa boğmak için elinden geleni yapıyor. Gazze'de 58 bin kardeşimiz şehit oldu. İsrail Filistin'le birlikte Lübnan'a Yemen'e de saldırdı. Orada da sivilleri bombaladı. İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz, şımarık, şımartılmış, bir terör devletidir. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu saldırganlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Canavar bir an evvel durdurulmazsa önce bölgemizi sonra da Dünya'yı ateşe atmaktan çekinmeyecektir. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bizim temel politikamızdır. Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermedik, göstermeyiz. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. Tıpkı sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşları gibi Suriye içindeki de bizim bir parçamızdır. Tüm kesimleri ile Suriye halkının sulh içinde yaşaması bizim arzumuzdur. İstikrarlı Suriye bölgede de istikrardır. Şara'nın bu sıkıntıların üzerinden geleceğine inanıyorum. Şara ile yaptığımız bugünkü telefon görüşmesinde sahadaki yaşananları ele aldık. Süveyda başta olmak üzere her gelişmeyi anbean takip ediyoruz ve edeceğiz. İsrail ne Gazze'de ne de Suriye'de barış istemediğini gösteriyor. Suriye'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"BAE İLE 7 ANLAŞMA YAPILDI"

Dün BAE ile görüştük. Oldukça kapsamlı görüşmeler oldu. Bu önemli ziyareti 7 anlaşma ile taçlandırdık. Bu sene ticareti 20 milyar dolar olarak hedefliyoruz.

DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI YARIM ÇALIŞMA PLANI

Bugünkü kabine toplantısında aile yılı kapsamında aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma planını çıkarıyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek

"TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomide katkı bağı sağlayacak teknolojik gelişmeleri desteklemeye devam edeceğiz. Yeni teşvik planımızı Mayıs ayı sonunda duyurmuştuk. Pekçok kriteri ele alarak her bir ilimiz için toplam 324 yatırım konusu belirledik. Teşvik programının ilk çağrısı bugün yapılacak. Yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacak.

"DERİN GEMİ SONDAJ SAYIMIZI 4'TEN 6'YA ÇIKARIYORUZ"

Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğalgaz tespitini yaptık. Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyuda günlük üretim yapılıyor. Derin gemi sondaj sayımızı 4'ten 6'ya çıkarıyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

20 BİN YENİ PERSONEL ALIMI

Zabıt Katibi, Destek Personeli ve diğer konularda toplam 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Adalet ailesine katılacak her bir bireyimize şimdiden başarılar diliyorum."