Kaan Miraç Sezen kimdir? Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli? Kaan Miraç Sezen hangi dizilerde oynadı?

Kaan Miraç Sezen oyunculuğu ile gündemde adından sıkça söz ettiriyor. Araştırılan sorular arasında Kaan Miraç Sezen kimdir, nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı gibi konular var. İşte Kaan Miraç Sezen ile ilgili merak edilen tüm bu soruların cevapları detaylarıyla haberimizde…

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

Kaan Miraç Sezen, 6 Eylül 2002 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Sezen, TED Koleji mezunudur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alan genç oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde tiyatro oyunlarında sahne almaktadır. İstanbul Şehir tiyatrolarında, Ay Carmela oyununda sahneye çıkmaktadır. Şimdilerde Tozluyaka dizisinde rol almaktadır.

Genç oyuncu Kaan Miraç Sezen, Danimarka'da bulunan Avrupa'nın en köklü tiyatro gruplarının başında gelen Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu. Sezen, Danimarka'da 3 hafta özel eğitim alacak.