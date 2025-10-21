Jhon Duran Stuttgart maçında oynayacak mı? Takımla çalışmalara başladı

Haberler

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Kolombiyalı forvet Jhon Duran, yeniden takımla çalışmalara başladı. Genç oyuncunun bireysel antrenman programını büyük ölçüde tamamladığı, kısa süre içinde fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Peki, Jhon Duran Stuttgart maçında oynayacak mı?

Jhon Duran Stuttgart maçında oynayacak mı? Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Jhon Duran, yeniden sahalara dönüş hazırlıklarına hız verdi. Genç futbolcu, bireysel antrenmanlarının büyük bölümünü tamamlayarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

JHON DURAN SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe, sezon başında yüksek beklentilerle transfer ettiği Jhon Duran'ın sakatlığı konusunda resmi bir bilgilendirme yaptı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun bireysel programının büyük kısmını tamamladığı ve 20 Ekim Pazartesi günü itibarıyla takımla birlikte antrenmanlara katılmaya başladığı duyuruldu. Duran'ın yapılan çalışmanın ilk bölümünde yer aldığı, pas antrenmanında aktif olarak bulunduğu ve ardından bireysel programına devam ettiği bildirildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Duran'ın tedavi süreci planlandığı şekilde ilerledi. Kulüp, oyuncunun fiziksel durumunun günden güne daha iyiye gittiğini, yeniden tam kapasiteye ulaşabilmesi için bireysel çalışmaların bir süre daha devam edeceğini ifade etti. Fenerbahçe teknik heyeti, oyuncunun adaptasyon sürecini yakından takip ediyor.

JHON DURAN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Jhon Duran'ın bireysel antrenman programının son aşamalarına geldiği ve kısa sürede tamamen takımla birlikte çalışmalara başlamasının planlandığı açıklandı. Fenerbahçe, oyuncunun fiziksel kapasitesinin yeniden istenilen seviyeye ulaşması için sürecin dikkatle yönetildiğini belirtti. Yapılan resmi açıklamada, "En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Genç oyuncunun tam performansla sahalara dönüşü için net bir tarih verilmezken, teknik ekibin Duran'ın durumunu her gün gözlemlediği kaydedildi. Kulüpten yapılan açıklamalar, futbolcunun geri dönüş sürecinin olumlu ilerlediğini ve sağlık ekibinin planına uygun şekilde devam ettiğini gösteriyor.

JHON DURAN STUTTGART MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Jhon Duran'ın takımla yeniden çalışmalara başlaması sevindirici bir gelişme olarak görülse de, Stuttgart karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Oyuncunun bireysel programının henüz tamamen tamamlanmadığı ve fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşmadığı bildirildi. Fenerbahçe teknik ekibi, Duran'ın sahaya dönüşünü aceleye getirmemeyi tercih ediyor.

Bu nedenle Kolombiyalı futbolcunun Stuttgart maçında görev alması planlanmıyor. Duran'ın, antrenmanların tamamında takımla birlikte yer alabilecek seviyeye geldikten sonra maç kadrosuna dahil edilmesi düşünülüyor. Önümüzdeki haftalarda teknik ekibin oyuncuyu kademeli şekilde sahaya döndürmesi bekleniyor.

