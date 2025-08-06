Jennifer Lopez konserinden görüntüler!

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali'nin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan "Jennifer Lopez konseri", sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcının Türkiye'deki performansı, "Jennifer Lopez İstanbul konseri nasıldı?" sorusunu gündeme taşıdı.

JENNIFER LOPEZ KONSERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Jennifer Lopez, İstanbul'daki konserine albümlerinden sevilen parçalarının yanı sıra klasikleşmiş hit şarkılarıyla da renk kattı. "Jennifer Lopez konseri" boyunca izleyicilere sık sık hitap eden yıldız sanatçı, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika," sözleriyle büyük alkış aldı.

ABD'li yıldız şarkıcı, konser boyunca seyircilerle güçlü bir etkileşim kurarak coşkuyu doruklara taşıdı. "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkürler. Benimle beraber şarkı söyleyecek misiniz?" ifadeleriyle salonu coşturan Lopez, "Jennifer Lopez konseri"ni adeta bir müzik şölenine çevirdi.