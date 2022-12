Jenna Ortega 27 Eylül 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. Netflix'de yayınlanan Wednesday dizisiyle adından söz ettiren Jenna Ortega kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Jenna Ortega kimdir? Jenna Ortega kaç yaşında, nereli? Jenna Ortega oynadığı film ve diziler neler? Jenna Ortega Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

JENNA ORTEGA KİMDİR?

Jenna Marie Ortega 27 Eylül 2002 tarihinde Amerika'da dünyaya gelmiştir. Amerikalı oyuncu ve internet ünlüsü. Jane the Virgin, Stuck in the Middle, You ve Wednesday dizilerindeki rolleriyle tanınmıştır.

JENNA ORTEGA İNSTAGRAM HESABI!

Jenna Ortega İnstagram'da, @jennaortega kullanıcı adıyla 17,5 milyon takipçisi bulunmaktadır.